Александр Овечкин отказался выступать в НХЛ – хочет взять перерыв

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин отказался выступать на Матче Звезд НХЛ, который пройдет в грядущие выходные. 30 форвард получил нижней части тела травму в последнем матче против «Филадельфии Флайерз» (Philadelphia Flyers), в которой столичный клуб уступил в овертайме со счетом 3:4. Овечкин провел на площадке 19 минут 58 секунд.
Александр отметил, что хотел бы принять участие в Матче звезд, но его придется пропустить из-за проблем со здоровьем, которые преследуют российского форварда уже несколько месяцев. «Я решил взять перерыв сейчас, чтобы я был готов к остальной части сезона», - приводит слова 30-летнего нападающего официальный сайт НХЛ. Сроки восстановления и дата возвращения Овечкина к выступлениям в НХЛ пока не уточняются.
Александр Овечкин был выбрал капитаном сборной столичного дивизиона. Брайан Маклеллан, занимающий пост генерального менеджера команды «Вашингтон Кэпиталз», отметил, что решение о пропуске российским нападающим Матча Звезд после консультации с клубными врачами.
Матч звезд, намеченный на ближайшие выходные, пройдет по системе схожей с мини-турниром между командами, играющими в формате «3 на 3», встречи будут длиться по 20 минут. Каждая сборная будет включать в себя по 11 игроков, в число которых войдут 2 голкипера, 3 защитника и 6 нападающих. Победителям будет выписан чек на сумму 1 миллион долларов.
Фото: hockeyinsideout.com