Александр Овечкин отказался выступать в НХЛ – хочет взять перерыв

Александр отметил, что хотел бы принять участие в Матче звезд, но его придется пропустить из-за проблем со здоровьем, которые преследуют российского форварда уже несколько месяцев. «Я решил взять перерыв сейчас, чтобы я был готов к остальной части сезона», - приводит слова 30-летнего нападающего официальный сайт НХЛ. Сроки восстановления и дата возвращения Овечкина к выступлениям в НХЛ пока не уточняются.



Александр Овечкин был выбрал капитаном сборной столичного дивизиона. Брайан Маклеллан, занимающий пост генерального менеджера команды «Вашингтон Кэпиталз», отметил, что решение о пропуске российским нападающим Матча Звезд после консультации с клубными врачами.