9 вещей, которые вы должны знать во время «падающего» рынка

1. Спокойствие и долгосрочное планирование

Повторять можно постоянно, но услышат опять не все: фондовый рынок — это долгосрочные инвестиции. Вы никогда не задавались вопросом, почему государственные программы стимулирования развития фондового рынка, такие как ИИС, нацелены на 3 года? Ответ прост: чем больше срок, тем меньше риск!

Рассмотрим пример американского индекса S&P 500 (500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию). За последние 30 лет было всего 5 лет, когда индекс закрывался с потерями (до 37 %), другие 25 лет заканчивались с прибылью. Долгосрочный инвестор «выигрывал» пять из шести лет!

Вы всегда будете слышать советы друзей, коллег, соседей, «говорящих голов» по телевизору о том, что пора продавать свои активы, а то «останетесь без штанов». Игнорируйте эти советы, торгуйте »вдолгую» и останетесь в выигрыше!