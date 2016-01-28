9 вещей, которые вы должны знать во время «падающего» рынка

Ирина Махова, директор филиала «БКС Премьер» в Омске:
1. Спокойствие и долгосрочное планирование
Повторять можно постоянно, но услышат опять не все: фондовый рынок — это долгосрочные инвестиции. Вы никогда не задавались вопросом, почему государственные программы стимулирования развития фондового рынка, такие как ИИС, нацелены на 3 года? Ответ прост: чем больше срок, тем меньше риск!
Рассмотрим пример американского индекса S&P 500 (500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию). За последние 30 лет было всего 5 лет, когда индекс закрывался с потерями (до 37 %), другие 25 лет заканчивались с прибылью. Долгосрочный инвестор «выигрывал» пять из шести лет!
Вы всегда будете слышать советы друзей, коллег, соседей, «говорящих голов» по телевизору о том, что пора продавать свои активы, а то «останетесь без штанов». Игнорируйте эти советы, торгуйте »вдолгую» и останетесь в выигрыше!
2. Хорошие советы
Когда вы открывали брокерский счет, вас консультировал ваш финансовый менеджер. Самое время вспомнить о нем и узнать, что он думает о текущей ситуации. Достижение ваших долгосрочных целей для него – важный приоритет. Скорее всего, он посоветует вам пересмотреть свой инвестиционный портфель и уйти из рисковых активов в более консервативные. Не продавайте все подряд, а изменяйте структуру портфеля согласно профессиональным рекомендациям.
Ирина Махова, директор филиала «БКС Премьер» в Омске
3. Шкатулка доходов
Чтобы как-то себя успокоить, взгляните на вашу дивидендную доходность в периоды общего падения рынков. Выплаты по ценным бумагам падают не так сильно.
Вернемся к индексу S&P 500. Значение индекса в 2009 году упало более чем на 50 % от пика 2007 года, тогда как дивиденды из бумаг индекса упали на «скромные» 20 %. Психологически легче справиться со снижением, когда вы видите доходы.
Если торговля на рынке – не ваш основной вид заработка, вы можете реинвестировать дивиденды, чтобы купить больше акций по низким ценам в период спада.
Если вы на пенсии или живете на дивиденды, вы бы столкнулись просто с сокращением доходов на 20 %.
4. Напоминание об истинном значении акций
Ваши акции – это все тот же актив, просто они стоят меньше во время общего снижения рынков. Если вы купили акции Сбербанка по 100 р., а сейчас они стоят 80 р., они все так же претендуют на активы и будущую прибыль компании.
В то время как ваш брокерский счет показывает 20%-ную потерю стоимости на этой позиции, вы до сих пор владеете именно тем, что купили до снижения. Акция – это доля в компании, помните об этом!
5. Диверсификация и распределение активов
Лучшее время для распределения активов – это, конечно, до кризиса на рынке. Но лучше поздно, чем никогда!
Всегда важно удерживать «правильную» пропорцию акций и инструментов с фиксированной доходностью. Это является ключом к контролю над волатильностью инвестиционного портфеля. Формируйте его на основании риск-профиля. Инструменты с фиксированным доходом – это облигации, структурные ноты и вклады в банках.
Не поддавайтесь искушению вернуться в высокорисковые активы после того, как рынок покажет уверенный рост в течение нескольких лет. Покупать дорого, продавать дешево – это противоположность того, что инвестор должен делать.
6. Спокойный настрой
Как повлияет снижение на фондовом рынке на вашу повседневную жизнь? Сможете ли вы прокормить семью, заплатите ли вовремя по кредитам или оплатите автостраховку, когда это понадобится? Скорее всего, да!
Вы никогда не должны полагаться на доходность фондового рынка для удовлетворения ваших ежедневных или ежемесячных потребностей. Рынок является долгосрочным вложением с большой волатильностью в краткосрочной перспективе.
7. История рынка
Нажмите на график вашего любимого индекса или акции и вы увидите множество всплесков по 5, 8, 10 % или даже больше. Сделайте график с промежутками в несколько лет и большинство этих движений превратится в едва заметные всплески на общем восходящем тренде. Коррекция происходит постоянно, хотя общая тенденция широкого рынка идет вверх.
8. Нижняя точка
Сложно поймать падающий нож, но попробовать заработать на этом можно, особенно если у вас на руках есть неиспользуемая наличность. Рыночные спады — это отличное время, чтобы купить акции «по дешевке», когда все продают, самое время покупать.
Вы, вероятно, не попадете в самую нижнюю точку на рынке. Купить с дисконтом 10 % и более – это уже можно считать чистой победой!
9. Регулярные инвестиции
Убедитесь, что вы все так же регулярно инвестируете. Период снижения может продлиться два месяца, а может и два года – это ничего не меняет. Ваши позиции будут усредняться и вы гарантированно купите подешевевшие активы в нижней точке снижения.
На протяжении всей вашей инвестиционной карьеры будет большое количество коррекций и сбоев. Оставайтесь со своими активами и в хорошие, и в плохие времена. Это сделает из вас инвестора, а не просто обычного спекулянта.
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