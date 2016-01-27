Японский внедорожник покидает российский рынок

Японской автомобильной компанией Suzuki было принято решение о прекращении продаж компактного внедорожника SX4 в России.
В 2014 году Suzuki SX4 был продан на территории нашей страны в количестве превышающем 6 тысяч единиц. В прошлом году из-за усложнившейся экономической ситуации уровень продаж японского автомобиля сильно снизился. Главным внедорожником компании на российском рынке стал Grand Vitara, вторым по популярности стал кроссовер Vitara, SX4 замкнул тройку, сообщает «
Отмечается, что кроссовер Suzuki SX4 должен будет вернуться на российский рынок после рестайлинга, к осени нынешнего года.
Приобрести Suzuki SX4 в последнее время можно было по цене от 899 тысяч рублей. Кроссовер оснащен двигателем объемом 1,6 литра мощностью 117 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором или механической коробкой передач, полным или передним приводом.
В продаже у некоторых дилеров еще остались автомобили этой модели первого поколения, стоимость которых начинается от 785 тысяч рублей.
Ранее японским автопроизводителем, помимо обновленного SX4, также анонсировалась турбированная версия Vitara. Полноприводный кроссовер будет оснащен турбомотором Boosterjet объемом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил. Помимо этого автомобиль получит пятисекционную радиаторную решетку, а также более яркие элементы дизайна.
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