Японский внедорожник покидает российский рынок

В 2014 году Suzuki SX4 был продан на территории нашей страны в количестве превышающем 6 тысяч единиц. В прошлом году из-за усложнившейся экономической ситуации уровень продаж японского автомобиля сильно снизился. Главным внедорожником компании на российском рынке стал Grand Vitara, вторым по популярности стал кроссовер Vitara, SX4 замкнул тройку, сообщает « Российская газета ».