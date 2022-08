В США назвали время до начала ядерной войны: конец цивилизации

Группа американских ученых-ядерщиков, входящих в некоммерческую организацию «Bulletin of the Atomic Scientists» провела ежегодную символическую акцию, связанную с объявлением, так называемого, времени Судного дня (The Doomsday Clock). Для этого существует символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, где полночь – это конец света.