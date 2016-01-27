В США назвали время до начала ядерной войны: конец цивилизации

Наиболее близко часы Судного дня подходили к полуночи в 1953 году, когда США и СССР провели испытание водородных бомб. Но часы не связаны со временем напрямую и могут идти как вперед, так и назад. В 2010 году международная напряженность значительно ослабла, и стрелка перешла с позиции «без пяти», на точку «без шести». В 1991 году до Судного дня оставалось целых 17 минут.

