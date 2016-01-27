В США назвали время до начала ядерной войны: конец цивилизации

Группа американских ученых-ядерщиков, входящих в некоммерческую организацию «Bulletin of the Atomic Scientists» провела ежегодную символическую акцию, связанную с объявлением, так называемого, времени Судного дня (The Doomsday Clock). Для этого существует символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, где полночь – это конец света.
Глава научного совета «Bulletin of the Atomic Scientists» Lawrence Krauss заявил, что Часы Судного дня остались стоять на том же месте, где и в январе 2015 года – за три минуты до полуночи.
Однако ученые заявили, что напряженность в мире остается серьезной. Доказательством тому – события, происходящие по всему миру.
«Пока мы не изменим свой путь, человечество будет оставаться в серьезной опасности», - заявил Krauss.
«Bulletin of the Atomic Scientists» был основан в 1945 году учеными, входившими в Манхэттенский проект. The Doomsday Clock начали свой отсчет после проведения первого испытания атомной бомбы. И с тех пор минутная стрелка осуществляет свое медленное движение ежегодно.
Положение стрелки на циферблате определяет специальный совет директоров, в который входят ученые-экологи, физики и 18 нобелевских лауреатов, отмечается на сайте thebulletin.org.
Глава совета, физик Lawrence Krauss, заявил во вторник, что за прошедший год произошел некоторый прогресс в международных отношениях. Это и ядерная сделка США с Ираном, и Парижское соглашение по климату. В число негативных факторов ученые включили остающуюся напряженность между США и Россией, а также ядерные амбиции Северной Кореи.
«Вероятность глобальной катастрофы остается очень высокой. Речь идет о конце цивилизации, какой мы ее знаем», - резюмировали представители Совета «Bulletin of the Atomic Scientists».
Наиболее близко часы Судного дня подходили к полуночи в 1953 году, когда США и СССР провели испытание водородных бомб. Но часы не связаны со временем напрямую и могут идти как вперед, так и назад. В 2010 году международная напряженность значительно ослабла, и стрелка перешла с позиции «без пяти», на точку «без шести». В 1991 году до Судного дня оставалось целых 17 минут.