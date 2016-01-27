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В Омске школьники сидят в пуховиках на уроках: очень холодно в классах

27 января 2016, 15:24
В учебных кабинетах +13 градусов.

В омской школе временно опечатаны учебные кабинеты на двух этажах в связи с низкой температурой воздуха. Дети занимались в аудиториях, сидя в верхней одежде.

Граждане пожаловались на низкую температуру воздуха в помещениях средней школы № 133. Специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование и произвели замеры параметров микроклимата. Было установлено, что температура в классах на первом и втором этажах намного ниже нормы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.

Так, в результате исследований выяснилось, что в аудиториях, малом спортивном зале, столярной мастерской, столовой температура составляет от +13,3 до +17 градусов при норме +18…24 градуса. В учебных кабинетах и мастерской дети находились в верхней одежде. В семи помещениях отсутствовали термометры.

По итогам административного расследования образовательную деятельность в помещениях второго и первого этажей временно запретили. Дело передано в суд на административное приостановление деятельности.


Фото: иллюстрация

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