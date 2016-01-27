В Омске школьники сидят в пуховиках на уроках: очень холодно в классах

В омской школе временно опечатаны учебные кабинеты на двух этажах в связи с низкой температурой воздуха. Дети занимались в аудиториях, сидя в верхней одежде.
Граждане пожаловались на низкую температуру воздуха в помещениях средней школы № 133. Специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование и произвели замеры параметров микроклимата. Было установлено, что температура в классах на первом и втором этажах намного ниже нормы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.
Так, в результате исследований выяснилось, что в аудиториях, малом спортивном зале, столярной мастерской, столовой температура составляет от +13,3 до +17 градусов при норме +18…24 градуса. В учебных кабинетах и мастерской дети находились в верхней одежде. В семи помещениях отсутствовали термометры.
По итогам административного расследования образовательную деятельность в помещениях второго и первого этажей временно запретили. Дело передано в суд на административное приостановление деятельности.
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