В Омске школьники сидят в пуховиках на уроках: очень холодно в классах

Так, в результате исследований выяснилось, что в аудиториях, малом спортивном зале, столярной мастерской, столовой температура составляет от +13,3 до +17 градусов при норме +18…24 градуса. В учебных кабинетах и мастерской дети находились в верхней одежде. В семи помещениях отсутствовали термометры.