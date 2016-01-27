В Омске ДТП с машиной Скорой помощи – в салоне мать с ребенком

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что на пересечении улиц Красный путь и Астрономической столкнулись карета Скорой помощи и легковой автомобиль. В ДТП никто не пострадал. Составлено административное делопроизводство. На машинах остались небольшие механические повреждения. «Вечерний Омск» сообщает, что на момент происшествия в салоне скорой находились мать с младенцем.