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В Омске ДТП с машиной Скорой помощи – в салоне мать с ребенком

27 января 2016, 11:39
Авария на Красном пути.

Накануне в Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи. В аварии никто не пострадал.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что на пересечении улиц Красный путь и Астрономической столкнулись карета Скорой помощи и легковой автомобиль. В ДТП никто не пострадал. Составлено административное делопроизводство. На машинах остались небольшие механические повреждения. «Вечерний Омск» сообщает, что на момент происшествия в салоне скорой находились мать с младенцем.


Фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)

#Новости#ДТП#Авто#Происшествия
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