Учительницу застукали во время секса с учеником в классе – грозит срок

Школьника 16 лет и его 25-летнего учителя Джиллиан ЛаФэйв (Jillian LaFave) застукали в процессе любовных утех непосредственно в учебном классе. Полиции уже удалось установить, что ранее между подростком и преподавателем велась переписка. Согласно данным полиции, они обменялись почти 13-ю тысячами сообщений, некоторые из которых носили сексуальный характер. Девушка отстранена от работы на время расследования, к данному моменту она находится под арестом, сообщает издание The Daily Mail .