Учительницу застукали во время секса с учеником в классе – грозит срок

Очередная американская учительница была уличена в сексуальных отношениях с одним из своих несовершеннолетних учеников. Инцидент произошел в штате Невада.
Школьника 16 лет и его 25-летнего учителя Джиллиан ЛаФэйв (Jillian LaFave) застукали в процессе любовных утех непосредственно в учебном классе. Полиции уже удалось установить, что ранее между подростком и преподавателем велась переписка. Согласно данным полиции, они обменялись почти 13-ю тысячами сообщений, некоторые из которых носили сексуальный характер. Девушка отстранена от работы на время расследования, к данному моменту она находится под арестом, сообщает издание
Подросток, после того как узнал о допросе своего учителя, выложил в социальных сетях совместные фотографии с Джиллиан ЛаФэйв, школьник заявил полиции, что он любит 25-летнюю девушку.
Стоит отметить, что Джиллиан ЛаФэйв замужем, в школе она преподавала английский язык. В том же учебном заведении, где произошел инцидент, учителем физики работает и отец 25-летней девушки.
Ранее на скамейке подсудимых оказались сразу две учительницы 32 и 25 лет из США, которые были
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Фото в тексте: dailymail.co.uk