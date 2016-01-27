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Учительницу застукали во время секса с учеником в классе – грозит срок

27 января 2016, 14:27
Громкий инцидент.

Очередная американская учительница была уличена в сексуальных отношениях с одним из своих несовершеннолетних учеников. Инцидент произошел в штате Невада.

Школьника 16 лет и его 25-летнего учителя Джиллиан ЛаФэйв (Jillian LaFave) застукали в процессе любовных утех непосредственно в учебном классе. Полиции уже удалось установить, что ранее между подростком и преподавателем велась переписка. Согласно данным полиции, они обменялись почти 13-ю тысячами сообщений, некоторые из которых носили сексуальный характер. Девушка отстранена от работы на время расследования, к данному моменту она находится под арестом, сообщает издание The Daily Mail.


Подросток, после того как узнал о допросе своего учителя, выложил в социальных сетях совместные фотографии с Джиллиан ЛаФэйв, школьник заявил полиции, что он любит 25-летнюю девушку.


Стоит отметить, что Джиллиан ЛаФэйв замужем, в школе она преподавала английский язык. В том же учебном заведении, где произошел инцидент, учителем физики работает и отец 25-летней девушки.

Ранее на скамейке подсудимых оказались сразу две учительницы 32 и 25 лет из США, которые были уличены в групповом сексе с 16-учеником. Причем обе девушки также преподавали английский язык, одна из которых является матерью троих детей.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: dailymail.co.uk

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