ЦРУ раскрыло данные об НЛО: блестящий объект размером с автомобиль



Сначала он так и подумал, что увидел автомобиль, но подойдя ближе, понял, что ошибся. Объект оказался алюминиевого цвета и по форме напоминал овальный мяч для американского футбола. Здесь полицейский воспользовался рацией. Чтобы сообщить о своей находке в офис шерифа. Затем решил подойти поближе к НЛО, но услышал снова сильный гул, похожий на работу реактивных двигателей. Шум начинался от низкой частоты.