ЦРУ раскрыло данные об НЛО: блестящий объект размером с автомобиль

Центральное разведывательное управление США решило раскрыть часть документов, связанных с посещением нашей планеты представителей инопланетных цивилизаций.
Речь идет в частности о крушениях внеземных летающих объектов на территории Соединенных Штатов. Речь идет только о периоде, охватывающем 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Видимо, то, что происходило позднее или в наше время пока разглашению не подлежит.
Документы и фотографии опубликованы на сайте CIA.gov. В основном это отсканированные страницы ранее засекреченных файлов с текстовым пояснением к каждому из представленных документов.
В одном из опубликованных файлов говорится о сообщении офицера полиции Lonnie Zamora, ехавшего по пустынному шоссе в штате Нью-Мексико, недалеко от города Сокорро. Неожиданно он услышал громкий рев и большой столб пламени, поднимающийся от земли к небу. Полицейский подумал в первую очередь о взрыве динамита. И поспешил разобраться на месте.
Подъехав ближе, он увидел, что из-за холма поднимается бездымный огонь двух цветов – синего и оранжевого. Поднявшись на вершину холма, Lonnie Zamora увидел на расстоянии 150-200 метров от места, где он находился, большой блестящий объект, размером с автомобиль.
Сначала он так и подумал, что увидел автомобиль, но подойдя ближе, понял, что ошибся. Объект оказался алюминиевого цвета и по форме напоминал овальный мяч для американского футбола. Здесь полицейский воспользовался рацией. Чтобы сообщить о своей находке в офис шерифа. Затем решил подойти поближе к НЛО, но услышал снова сильный гул, похожий на работу реактивных двигателей. Шум начинался от низкой частоты.
Lonnie Zamora запаниковал и бросился бежать в сторону от объекта. Оглянувшись, он увидел, что НЛО начал двигаться в его сторону. На одной из блестящих поверхностей полицейский разглядел небольшой красный символ, похожий на эмблему. В этот момент американец споткнулся и растянулся на земле, закрыв голову руками.
Внезапно рев прекратился и Zamora обнаружил, что объект удаляется от него на юго-запад. Полет удалось визуально проследить до ближайших гор. Далее НЛО исчез из поля видимости.
Показания Lonnie Zamora были тщательно изучены группой, созданной ЦРУ. Агенты убеждены, что описанное полицейским произошло, в самом деле, и не является плодом воображения. Были собраны вещественные доказательства, однако обнаружить сам объект не удалось.
История полицейского лишь один из 12 618 явлений, вошедших в проект «Синяя книга» (BLUE BOOK). Цель проекта – изучение всех необъяснимых событий, произошедших между 1947 и 1969 гг.
В ЦРУ считают, что пять документов, рассекреченных в январе 2016 года, могут в первую очередь понравиться героям известного сериала «Секретные материалы». Агент Фокс Малдер с удовольствием бы обследовал места контактов с НЛО, а его напарница агент Дана Скалли могла бы глубже изучить опубликованные материалы, чтобы доказать, что «явлению НЛО существует научное объяснение», - сообщается на сайте Центрального разведывательного управления США.
Фото и материалы взяты с сайта cia.gov (Central Intelligence Agency)
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