Tele2 подвела итоги развития сети мобильной связи в 2015 году

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития в 2015 году. Доступ к недорогому и быстрому мобильному интернету в прошлом году получили более 70% жителей региона.
Запуск сетей третьего поколения стал ключевым проектом Tele2 в области технического развития в 2015 году. В конце мая услуги передачи данных в стандарте 3G стали доступны абонентам оператора в Омске, а также наиболее крупных городах области – Таре, Исилькуле, Калачинске.
Планомерное развитие сетей 3G продолжалось до конца года. В результате скоростной мобильный интернет стал доступен жителям двадцати шести районов Омской области.
Также в течение 2015 года технические специалисты компании проводили модернизацию действующего оборудования Tele2. Работы затронули более 300 объектов связи и помогли увеличить пропускную способности сети и расширить зону покрытия.
Особое внимание в 2015 году Tele2 уделяла работе над качеством передачи голосового трафика. В четвертом квартале компания запустила технологию передачи голоса высокой чёткости HD-Voice, которая позволила повысить реалистичность передачи звука за счёт расширения в несколько раз канала передачи.
Олег Руф, технический директор омского филиала Tele2:
«Специалисты компании в минувшем году успешно реализовали масштабный проект по запуску сети 3G в регионе. Сеть скоростного мобильного интернета стала доступа большинству населения региона. В дальнейшем мы продолжим работу по развитию сети. Так, в 2016 году мы планируем запустить сети 3G еще в шести районах области, чтобы услуги скоростного интернета по выгодным ценам стали доступны как можно большему количеству омичей».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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