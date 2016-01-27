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Раскрыта формула идеального веса - влияет на продолжительность жизни

27 января 2016, 19:04
Упитанность, полезная для здоровья.

Лучшим показателем продолжительности жизни является ИМТ (индекс массы тела), который в среднем равен 26. К такому выводу пришли американские ученые после проведенного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Obesity, сообщает Livescience.com.

Индекс массы тела является величиной, по которой можно оценить соответствие массы человека его росту. Рассчитывается он следующим образом: масса делится на квадрат роста (в метрах).

Американскими учеными «оптимальный» ИМТ был выявлен на основании анализа данных о 400 тысячах американцев, которым на момент начала исследования в 1995 году было от 50 до 71 года. Наблюдения велись до 2009 года. За указанный период скончалось 112 тысяч участников.

При оценке ИМТ исследователями учитывались различные факторы, которые влияют на риск смерти: возраст, потребление алкоголя, раса, семейное положение, уровень образования, уровень физической готовности.

Нормальным традиционно считается индекс массы тела, находящийся в пределах от 18,5 до 24,99, в интервале от 25 до 29,9 – избыточная масса. При ИМТ, превышающем показатель 30, говорят об ожирении.


Фото: иллюстрация

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