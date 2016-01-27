Раскрыта формула идеального веса - влияет на продолжительность жизни

Американскими учеными «оптимальный» ИМТ был выявлен на основании анализа данных о 400 тысячах американцев, которым на момент начала исследования в 1995 году было от 50 до 71 года. Наблюдения велись до 2009 года. За указанный период скончалось 112 тысяч участников.