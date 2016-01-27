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После убийства таксиста в Омске полиция будет следить за пассажирами

27 января 2016, 17:58
Для защиты водителей.

Сотрудники омской полиции подключились к системе, по которой водители такси принимают заявки. Такое решение приняли в связи с трагедией, произошедшей 23 января в городе.

Приложение доступно не только ГИБДД, но и сотрудникам вневедомственной охраны. Теперь между правоохранителями и таксистами поддерживается непосредственная связь, благодаря которой происходит оперативная передача информации. Ее будут использовать при проведении профилактических мероприятий. Всего за 2015 год водители передали 16 сообщений о совершении преступлений в отношении них, передает «12 канал» со ссылкой на слова инспектора по ОП отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Натальи Бобылевой.

Напомним, в минувшую субботу, 23 января, двое нетрезвых пассажиров зарезали водителя такси, доставившего их по указанному адресу. Преступление совершалось на глазах у матери одного из них. Женщина сообщила о происшествии в полицию. Подозреваемых задержали у озера, в багажнике машины сотрудники ППС обнаружили тело таксиста. На допросе обвиняемые заявили, что на убийство пошли из-за нежелания водителя сделать музыку погромче. У погибшего осталась беременная жена.


#Новости#Авто#Общество#Город
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