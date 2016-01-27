После убийства таксиста в Омске полиция будет следить за пассажирами

Приложение доступно не только ГИБДД, но и сотрудникам вневедомственной охраны. Теперь между правоохранителями и таксистами поддерживается непосредственная связь, благодаря которой происходит оперативная передача информации. Ее будут использовать при проведении профилактических мероприятий. Всего за 2015 год водители передали 16 сообщений о совершении преступлений в отношении них, передает «12 канал» со ссылкой на слова инспектора по ОП отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Натальи Бобылевой.