Омичи чаще всего покупают этот автомобиль

Американский Ford Focus является самым поддержанным автомобилем на вторичном рынке в 28 регионах, японская Toyota Corolla – в 21, в том числе и в Омске. Южнокорейская Daewoo Nexia и отечественная Chevrolet Niva оказались лидерами по продажам в восьми регионах, Renault Logan - в пяти, Toyota Camry - в четырёх. В трех субъектах России самым популярной машиной стал Hyundai Accent, Volkswagen Passat и Mercedes E-Class – в двух.