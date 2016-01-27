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Омичи чаще всего покупают этот автомобиль

27 января 2016, 20:29
Любимая машина на вторичном рынке.

По итогам прошлого года на российском авторынке было продано более 3,23 миллиона автомобилей с пробегом. Названы самые популярные модели, в том числе и в Омске.

Тройка российских лидеров выглядит следующим образом: американский Ford Focus (117 373 штук), японская Toyota Corolla (96 242 штуки), южнокорейская Daewoo Nexia (66 177 штук), сообщает «Автостат».

Среди автомобилей с пробегом Ford Focus и Toyota Corolla у жителей России значительно популярней, нежели другие иномарки. В регионах нашей страны лидерами стали различные модели. География потребительских предпочтений на вторичном авторынке представлена на рисунке.



Американский Ford Focus является самым поддержанным автомобилем на вторичном рынке в 28 регионах, японская Toyota Corolla – в 21, в том числе и в Омске. Южнокорейская Daewoo Nexia и отечественная Chevrolet Niva оказались лидерами по продажам в восьми регионах, Renault Logan - в пяти, Toyota Camry - в четырёх. В трех субъектах России самым популярной машиной стал Hyundai Accent, Volkswagen Passat и Mercedes E-Class – в двух.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: autostat.ru

#Новости#Авто#Общество
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