Омич угнал ВАЗ у друга, по дороге разбил 2 машины и сбежал с места ДТП

Гражданина 1990 года рождения, скрывшегося с места преступления, которое также стало местом автоаварии, позже задержали. С утра его допросил дознаватель в качестве подозреваемого. Выяснилось, что задержанный сел за руль «Лады» и съездил за пивом на ближайшую остановку. Вернувшись к бару, он не справился с управлением во время парковки, совершил ДТП и скрылся. Максимальное наказание за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения составляет пять лет лишения свободы.