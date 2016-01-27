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Омич угнал ВАЗ у друга, по дороге разбил 2 машины и сбежал с места ДТП

27 января 2016, 16:34
Владелец все это время сидел в баре.

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Омске. Гражданин угнал автомобиль своего знакомого, чтобы съездить за пивом, а когда вернулся, не смог нормально припарковаться и задел две машины. С места происшествия мужчина сбежал. Владелец авто все это время находился в баре неподалеку.

О преступлении в дежурную часть полиции сообщили примерно в час ночи сегодня, 27 января. Владелец угнанной «Лады Приоры» рассказал, что приехал к спортбару в Центральном округе со старым знакомым. Последний пожелал остаться в машине. Водитель ему не отказал и оставил двигатель включенным для обогрева салона.

Спустя полчаса мужчина вышел из заведения и обнаружил, что на его ВАЗе помят бампер, разбиты фары и пробит радиатор. Поврежденными оказались и два других автомобиля, «Жигули» и «Волга». Правоохранители установили владельцев и пригласили их для осмотра поврежденного имущества.

Гражданина 1990 года рождения, скрывшегося с места преступления, которое также стало местом автоаварии, позже задержали. С утра его допросил дознаватель в качестве подозреваемого. Выяснилось, что задержанный сел за руль «Лады» и съездил за пивом на ближайшую остановку. Вернувшись к бару, он не справился с управлением во время парковки, совершил ДТП и скрылся. Максимальное наказание за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения составляет пять лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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