Омич попал под машину и погиб – виновник заплатит миллион его семье

Установлено, что 31 августа 2014 года в результате ДТП, случившегося 20 августа, умер 19-летний внук и сын истцов. Ответчик, двигаясь по улице Красный путь, выехал в зону регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора и сбил молодого человека. В июле прошлого года уголовное дело в отношении водителя прекратили. Он попал под амнистию.