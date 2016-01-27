Город55
ГлавноеВсе новости

Омич попал под машину и погиб – виновник заплатит миллион его семье

27 января 2016, 12:41
Моральная компенсация.

Виновник дорожно-транспортного происшествия, попавший под амнистию, заплатит более миллиона рублей компенсации семье погибшего 19-летнего парня. Прокуратура уже дала положительное заключение.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску двух граждан к водителю и страховой компании САО «ВСК». Местные жители потребовали взыскать компенсацию морального вреда, расходов по изготовлению и установке памятника.

Установлено, что 31 августа 2014 года в результате ДТП, случившегося 20 августа, умер 19-летний внук и сын истцов. Ответчик, двигаясь по улице Красный путь, выехал в зону регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора и сбил молодого человека. В июле прошлого года уголовное дело в отношении водителя прекратили. Он попал под амнистию.

Одним из способов защиты гражданских прав является компенсация морального вреда. Так, прокуратура Советского округа дала положительное заключение. В свою очередь, Первомайский районный суд обязал жителя выплатить истцам 1,2 миллиона рублей, а САО «ВСК» – 25 тысяч рублей, в качестве понесенных материальных расходов на погребение.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20