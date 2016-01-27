Омич попал под машину и погиб – виновник заплатит миллион его семье

Виновник дорожно-транспортного происшествия, попавший под амнистию, заплатит более миллиона рублей компенсации семье погибшего 19-летнего парня. Прокуратура уже дала положительное заключение.
Суд рассмотрел гражданское дело по иску двух граждан к водителю и страховой компании САО «ВСК». Местные жители потребовали взыскать компенсацию морального вреда, расходов по изготовлению и установке памятника.
Установлено, что 31 августа 2014 года в результате ДТП, случившегося 20 августа, умер 19-летний внук и сын истцов. Ответчик, двигаясь по улице Красный путь, выехал в зону регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора и сбил молодого человека. В июле прошлого года уголовное дело в отношении водителя прекратили. Он попал под амнистию.
Одним из способов защиты гражданских прав является компенсация морального вреда. Так, прокуратура Советского округа дала положительное заключение. В свою очередь, Первомайский районный суд обязал жителя выплатить истцам 1,2 миллиона рублей, а САО «ВСК» – 25 тысяч рублей, в качестве понесенных материальных расходов на погребение.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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