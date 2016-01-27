Обнаружен труп с огнестрельной раной – омская полиция просит помощи

За сутки в дежурные части МВД по Омской области поступило более тысячи сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Всего зарегистрировано 5 тяжких преступлений. Так, в Называевском районе сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, связанные с убийством местного жителя.
Накануне в одной из квартир района было обнаружено тело мужчины 1937 года рождения с огнестрельным ранением. Правоохранители для раскрытия преступления проводят оперативно-разыскные мероприятия. Граждан, располагающих важной для следствия информацией, просят обращаться по телефонам: 79-35-01 или 02.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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