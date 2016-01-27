Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири

«Сибиряки активно пользуются мобильным интернетом: за последний год трафик в сети МТС вырос более чем на треть. Это не удивительно, ведь сегодня LTE-сети МТС доступны на территории, где проживают 7 миллионов сибиряков, и с каждым днём высокоскоростным LTE-интернетом пользуются всё больше абонентов. Для того, чтобы наши абоненты получали не только качественную связь и доступ в мобильный интернет, но и достойный уровень сервиса: могли приобретать современные гаджеты по доступным ценам, оплачивать услуги и прочее, мы проводим комплексную работу по развитию Розничной сети. В 2016 году мы продолжим развитие, чтобы качественная связь, сервис и самые современные технологии были доступны даже в удаленных уголках Сибири», — отметил директор филиала «МТС» в Сибири Александр Соловенчук.