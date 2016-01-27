Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири

Сибирь, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает об итогах развития розничной сети: в 2015 году МТС на треть увеличила число офисов обслуживания в Сибири, в том числе новые точки появились в отдаленных населённых пунктах региона.
В настоящий момент Розничная сеть МТС охватывает все районы и большинство районных центров регионов Сибири, при этом МТС уделяет особое внимание открытию офисов обслуживания в небольших населенных пунктах региона. Больше всего новых точек обслуживания МТС появилось в Новосибирской и Кемеровской областях – в совокупности здесь открыты порядка 1000 новых точек обслуживания, Алтайском и Красноярском крае – открыты по 200 точек, Томской области – около 150. Часть из точек, где представлены услуги МТС, размещена на территории отделений почтовой связи.
Так, в 2015 году впервые точки обслуживания появились в следующих посёлках и селах Кемеровской области: Абагур Лесной, Красулино, Чистогорский, Шишино, Панфилово, Салаир и других. В Алтайском крае торговые точки, где представлены услуги МТС впервые открыты в Заринске, селе Первокаменке Третьяковского района, Голуха и Тягун Заринского района, Язово, Шишкино и Зайцево Тальменского района, в Томской области: в деревнях Елизарьево и Маракса, сёлах Тахтамышево, Коларово, Цыганово, в Красноярском крае: в посёлках городского типа Берёзовка и Емельяново.
«Сибиряки активно пользуются мобильным интернетом: за последний год трафик в сети МТС вырос более чем на треть. Это не удивительно, ведь сегодня LTE-сети МТС доступны на территории, где проживают 7 миллионов сибиряков, и с каждым днём высокоскоростным LTE-интернетом пользуются всё больше абонентов. Для того, чтобы наши абоненты получали не только качественную связь и доступ в мобильный интернет, но и достойный уровень сервиса: могли приобретать современные гаджеты по доступным ценам, оплачивать услуги и прочее, мы проводим комплексную работу по развитию Розничной сети. В 2016 году мы продолжим развитие, чтобы качественная связь, сервис и самые современные технологии были доступны даже в удаленных уголках Сибири», — отметил директор филиала «МТС» в Сибири Александр Соловенчук.
Развитие сети 4G в Сибири
Сегодня мобильный интернет МТС 4G на скорости до 75 Мбит/с доступен в 120 населённых пунктах Сибири, где проживают более 50 процентов жителей Сибири. За год число пользователей 4G-интернета увеличилось более чем вдвое, а передаваемый ими объём трафика - на 80 %. Всего в 2015 году сибиряки скачали объём данных сопоставимый с размером порядка 3,4 миллионов фильмов в HD качестве.
* ПАО МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
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