НЛО озарил ночное небо, испугав горожан - видео

Голландцы оказались обеспокоены увиденным в небе странным летающим объектом, который удалось зафиксировать на видеокамеру. Свидетелями НЛО стали жители Гронингена, заметившие странный и активно перемещающийся источник света, хорошо заметный на темном небе.
В комментариях к выложенному в Интернете видеоролику очевидцы данного события отмечали, что увиденными ими объект точно не является самолетом или спутником, пояснив, что это «корабль инопланетян». НЛО постоянно перемещался, резко изменяя скорость и направление движения, порой и вовсе зависая в воздухе, передает британское издание
Житель Гронингена, заснявший данное событие, попросил пользователей Интернета помочь в идентификации объекта, который ему удалось заснять.
Среди пользователей есть мнение, что голландцу удалось запечатлеть пролетающую на низкой орбите Международную космическую станцию, однако космические аппараты не способны менять направление столь быстро.
Также сообщается, что через спустя несколько дней после того, как житель Гронингена заснял светящееся в ночном небе НЛО, это событие повторилось вновь, при чем все над тем же голландским городом, что вызвало беспокойство и бурное обсуждение среди горожан.
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