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Нежная весенняя коллекция Marc Cain - Get Lucky

27 января 2016, 15:51
Нежная весенняя коллекция Marc Cain - Get Lucky

Вдохновленная обаянием роковых красавиц эпохи 70-х коллекция Get Lucky играет с новыми формами и силуэтами, по-новому трактуя образ соблазнительной и самодостаточной леди.

Основной тон в коллекции задают нежные, чувственные пудровые и терракотовые тона в комбинации с черным, лаконичные фасоны, бахрома и оригинальные принты с декоративными миниатюрными рыбками.


Верхняя одежда представлена пальто из экозамши, тонкими летними пуховиками с отстегивающейся бахромой из шелковой органзы и декорированными бахромой замшевыми куртками. Их комбинируют с узорными брюками и юбками из неопрена. Брюки-чинос с заутюженными складками и декоративным блеском преломляют женственный настрой коллекции.

Благородный комплект из блузки и брюк излучает непринужденную элегантность.


Завершают образ аккуратные сумки пудровых оттенков, кеды с носком из металлизированной кожи или слипоны с флористическими принтами.


С полной коллекцией немецкого бренда модной одежды Marc Cain можно ознакомиться в магазине «Ниагара — территория моды».

«Ниагара — территория моды», PFG «МиллениуМ», 1-й этаж, тел. 662-009
www.sigmacard.ru


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