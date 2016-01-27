Нежная весенняя коллекция Marc Cain - Get Lucky

Вдохновленная обаянием роковых красавиц эпохи 70-х коллекция Get Lucky играет с новыми формами и силуэтами, по-новому трактуя образ соблазнительной и самодостаточной леди.
Основной тон в коллекции задают нежные, чувственные пудровые и терракотовые тона в комбинации с черным, лаконичные фасоны, бахрома и оригинальные принты с декоративными миниатюрными рыбками.
Верхняя одежда представлена пальто из экозамши, тонкими летними пуховиками с отстегивающейся бахромой из шелковой органзы и декорированными бахромой замшевыми куртками. Их комбинируют с узорными брюками и юбками из неопрена. Брюки-чинос с заутюженными складками и декоративным блеском преломляют женственный настрой коллекции.
Благородный комплект из блузки и брюк излучает непринужденную элегантность.
Завершают образ аккуратные сумки пудровых оттенков, кеды с носком из металлизированной кожи или слипоны с флористическими принтами.
С полной коллекцией немецкого бренда модной одежды Marc Cain можно ознакомиться в магазине «Ниагара — территория моды».
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