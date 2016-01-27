Нежная весенняя коллекция Marc Cain - Get Lucky

Верхняя одежда представлена пальто из экозамши, тонкими летними пуховиками с отстегивающейся бахромой из шелковой органзы и декорированными бахромой замшевыми куртками. Их комбинируют с узорными брюками и юбками из неопрена. Брюки-чинос с заутюженными складками и декоративным блеском преломляют женственный настрой коллекции.

