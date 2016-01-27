Названа самая популярная покупка жителей РФ

Социологами ВЦИОМ (Всероссийского центра общественного мнения) было выяснено, какая покупка была самой распространённой среди россиян.
Установлено, что новый мобильный телефон был приобретен каждым шестым россиянином. Средства сотовой связи стали самыми популярными покупками как у населения с низкими доходами, так и у состоятельной части граждан, сообщает пресс-служба
Также отмечается, что мобильные устройства являются и самой незапланированной покупкой. Например, в 2012 году из 8% граждан, которые приобрели телефоны, изначально планировали это сделать лишь 4%. В 2013 году из 13% купивших гаджеты первоначально планировали сделать это 5%. В последующие годы данная тенденция не изменилась, в 2016 желает приобрести устройство связи 4% населения.
Примечательным является и тот факт, что в иных тратах ожидания, наоборот, превышают реальные показатели. Например, проведение ремонта в квартире планировали 16% россиян, реализовали задуманное лишь 9% опрошенных.
Полученную тенденцию исследователи связывают с материальными факторами. Так, несмотря на колебания российской валюты, затраты на мобильные устройства стали ниже в реальном измерении, стоимость ремонта, напротив, возросла.
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