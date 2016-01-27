Названа самая популярная покупка жителей РФ

Также отмечается, что мобильные устройства являются и самой незапланированной покупкой. Например, в 2012 году из 8% граждан, которые приобрели телефоны, изначально планировали это сделать лишь 4%. В 2013 году из 13% купивших гаджеты первоначально планировали сделать это 5%. В последующие годы данная тенденция не изменилась, в 2016 желает приобрести устройство связи 4% населения.