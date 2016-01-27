МИД Великобритании: страна покидает Евросоюз

При подобном развитии событий референдум, касательно членства Великобритании в составе Европейского союза, может состояться уже в июне нынешнего года. С таким заявлением накануне выступил Филип Хаммонд, отметивший, что повестка грядущего февральского саммита включает в себя и более срочные для решения вопросы, нежели соглашение о реформе отношений Брюсселя и Лондона, сообщает Fox News .