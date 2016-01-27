МИД Великобритании: страна покидает Евросоюз

О возможном выходе Великобритании из ЕС сообщил министр иностранных дел страны Филип Хаммонд. Но для реализации данного плана сначала необходимо достигнуть на февральском саммите соглашения о реформе отношений с Евросоюзом.
При подобном развитии событий референдум, касательно членства Великобритании в составе Европейского союза, может состояться уже в июне нынешнего года. С таким заявлением накануне выступил Филип Хаммонд, отметивший, что повестка грядущего февральского саммита включает в себя и более срочные для решения вопросы, нежели соглашение о реформе отношений Брюсселя и Лондона, сообщает
Ранее в СМИ появлялась информация, что референдум в Великобритании по поводу выхода из состава Евросоюза может состояться не позднее 31 декабря 2017 года, теперь этот вопрос может быть решен и раньше.
На фоне миграционных и экономических проблем вопрос о членстве в Европейском союзе стал особенно острым. Согласно данным британских соцопросов, более половины населения убеждены, что государству необходимо покинуть ЕС.
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