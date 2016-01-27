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Курорт «Озеро Карачи». Путевка с лечением от 2450 рублей в сутки!

27 января 2016, 09:30
Курорт «Озеро Карачи». Путевка с лечением от 2450 рублей в сутки!

Знаменитый грязевой курорт «Озеро Карачи» со 135-летней историей, расположенный в Новосибирской области, уже давно стал достопримечательностью, которую обязательно нужно посетить.

Тем более что с 11 января есть отличная возможность это сделать — вы можете приобрести путевку с лечением и 4-разовым питанием всего за 2450 рублей в сутки.* Узнать подробнее

Если ваша цель — вернуть утраченное здоровье, омолодить организм или сделать подарок своим близким, то «Озеро Карачи» — это то, что вам нужно.



Уникальность. Главное богатство и уникальность курорта — в его пяти природных лечебных факторах, собранных в одном месте: лечебной сульфидно-иловой грязи, рапе (солевом растворе), лечебно-столовой минеральной воде «Карачинская», лечебной йодобромной минеральной воде, благоприятных ландшафтно-климатических условиях. Узнать подробнее



Лечение. Отличительной особенностью курорта «Озеро Карачи» является высокая эффективность проводимого лечения и оздоровления. Наши врачи разработали для вас программы лечения и оздоровления, целью которых является улучшение вашего здоровья и избавление вас от недугов. На сегодняшний день предлагается 84 вида лечебных и 25 видов диагностических процедур. В санатории проводится диагностика и эффективное лечение заболеваний женской и мужской половой сферы, бесплодия, проблем нервной и костно-мышечной систем, болезней кожи и органов пищеварения, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Узнать подробнее



К вашему приезду мы подготовились. За последние годы проделана большая работа по модернизации курорта и возвращению ему былого величия. Удалось сохранить все значимые объекты и архитектурный облик санатория и добавить все, что необходимо для современного отдыха и лечения. Улучшена лечебная база, проведена реконструкция питьевой галереи и водогрязелечебницы, все лечебные кабинеты оснащены современным высококачественным оборудованием. Обновлен номерной фонд. Открыт теплый переход между жилыми корпусами. Проведена реконструкция главного корпуса. Для удобства людей, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, лестницы снабжены современными наклонными подъемниками.



Открыт большой концертный зал, где каждый вечер проводятся развлекательные программы с музыкальными и танцевальными номерами, конкурсы и игры, приезжают артисты из Новосибирска: театра оперы и балета, государственной филармонии, театра музыкальной комедии.

Как добраться? Очень просто! На автомобиле по федеральной трассе «Байкал» (М-51) до поселка Озеро Карачи или поездом до железнодорожной станции Озеро Карачинское или Чаны. Для каждого гостя организован бесплатный трансфер от ж/д станций до санатория «Озеро Карачи».

Не упустите возможность посетить уникальный грязевой курорт «Озеро Карачи»! Вас ждут новые впечатления и незабываемый отдых. Успейте забронировать по акции!

* Стоимость указана на одного человека в сутки за проживание в номере категории эконом с питанием и лечением. Сроки проведения акции — с 11.01.16 по 05.06.16.

Подробности по телефонам:
8-800-250-4996 (звонок бесплатный по РФ),
8 (383) 266-01-15, 8 (383 67) 41-145, 8 (383 67) 41-644
или на сайте: www.okarachi.ru


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


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