Курорт «Озеро Карачи». Путевка с лечением от 2450 рублей в сутки!





К вашему приезду мы подготовились. За последние годы проделана большая работа по модернизации курорта и возвращению ему былого величия. Удалось сохранить все значимые объекты и архитектурный облик санатория и добавить все, что необходимо для современного отдыха и лечения. Улучшена лечебная база, проведена реконструкция питьевой галереи и водогрязелечебницы, все лечебные кабинеты оснащены современным высококачественным оборудованием. Обновлен номерной фонд. Открыт теплый переход между жилыми корпусами. Проведена реконструкция главного корпуса. Для удобства людей, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, лестницы снабжены современными наклонными подъемниками.