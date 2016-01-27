Город55
ГлавноеВсе новости

Глава минобороны Сергей Шойгу едет в Омск

27 января 2016, 13:49
Городские чиновники готовятся к встрече.

Мэрия Омска поможет Минобороны России с организацией международного конкурса «Рембат». На территории области планируется принять более 300 военных из разных государств.

Вячеслав Двораковский поручил структурным подразделениям мэрии оказать необходимое содействие министерству обороны в подготовке к армейским играм. Планируется, что в город приедут около 10 команд военнослужащих стран, которые являются ближайшими военно-политическими союзниками России, в том числе из Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что «Рембат» – это соревнования команд специалистов по ремонту и обслуживанию автобронетанковой техники. Они пройдут на базе автобронетанкового инженерного института и станут одним из этапов «Армейских международных игр — 2016». Омск станет площадкой для «Рембата» с 5 по 10 августа.

Всего будет задействовано более 300 человек личного состава и 110 единиц техники. Событие, безусловно, станет наиболее зрелищным мероприятием в череде торжеств, посвященных празднованию юбилея города, передает пресс-служба администрации Омска.


Фото: mil.ru

#Новости#События#Оружие#Политика#Город#Технологии
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20