Глава минобороны Сергей Шойгу едет в Омск

Мэрия Омска поможет Минобороны России с организацией международного конкурса «Рембат». На территории области планируется принять более 300 военных из разных государств.
Вячеслав Двораковский поручил структурным подразделениям мэрии оказать необходимое содействие министерству обороны в подготовке к армейским играм. Планируется, что в город приедут около 10 команд военнослужащих стран, которые являются ближайшими военно-политическими союзниками России, в том числе из Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что «Рембат» – это соревнования команд специалистов по ремонту и обслуживанию автобронетанковой техники. Они пройдут на базе автобронетанкового инженерного института и станут одним из этапов «Армейских международных игр — 2016». Омск станет площадкой для «Рембата» с 5 по 10 августа.
Всего будет задействовано более 300 человек личного состава и 110 единиц техники. Событие, безусловно, станет наиболее зрелищным мероприятием в череде торжеств, посвященных празднованию юбилея города, передает пресс-служба администрации Омска.
Фото: mil.ru