Глава минобороны Сергей Шойгу едет в Омск

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что «Рембат» – это соревнования команд специалистов по ремонту и обслуживанию автобронетанковой техники. Они пройдут на базе автобронетанкового инженерного института и станут одним из этапов «Армейских международных игр — 2016». Омск станет площадкой для «Рембата» с 5 по 10 августа.