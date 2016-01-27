Экстремал на сноуборде прокатился за машиной по центру города – видео

В отличие от России, в США примерно также «рисковали» более обдуманно. Недавний ролик с лыжником , прокатившимся по улицам после мощного снегопада, был снят в Нью-Йорке, движение в котором было полностью перекрыто по указанию мэра города. То есть риск был минимальным.