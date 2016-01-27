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Экстремал на сноуборде прокатился за машиной по центру города – видео

27 января 2016, 08:44
Двенадцать часов ночи…

Россияне продолжают рисковать жизнью ради адреналиновых развлечений. На этот раз ролик со сноубордистом на тросе снят в Екатеринбурге. Во вторник ночью там прошел сильный снегопад, на время превративший дороги в лыжные трассы. Этим и воспользовались местные эктремалы, используя легковой автомобиль в виде буксира для сноубордиста.

«Просто Екатеринбург. Двенадцать часов ночи. Выпал снег…», - комментируют происходящее очевидцы, снявшие «шоу» на видеорегистратор.

Видео 18+ (ненормативная лексика)


В социальных сетях Екатеринбурга, комментируя произошедшее, отметили, что экстремалам удалось избежать контакта с сотрудниками ДПС, а иначе – штраф и сноубордисту, и водителю.


В отличие от России, в США примерно также «рисковали» более обдуманно. Недавний ролик с лыжником, прокатившимся по улицам после мощного снегопада, был снят в Нью-Йорке, движение в котором было полностью перекрыто по указанию мэра города. То есть риск был минимальным.


И, конечно, редакция портала Gorod55.ru не советует повторять подобное в Омске. Весомый аргумент приводится в статье «Джип насмерть переехал омича, катавшегося на санях за легковой машиной»

#Новости#Общество#Авто
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