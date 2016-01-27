Экстремал на сноуборде прокатился за машиной по центру города – видео

Россияне продолжают рисковать жизнью ради адреналиновых развлечений. На этот раз ролик со сноубордистом на тросе снят в Екатеринбурге. Во вторник ночью там прошел сильный снегопад, на время превративший дороги в лыжные трассы. Этим и воспользовались местные эктремалы, используя легковой автомобиль в виде буксира для сноубордиста.
«Просто Екатеринбург. Двенадцать часов ночи. Выпал снег…», - комментируют происходящее очевидцы, снявшие «шоу» на видеорегистратор.
Видео 18+ (ненормативная лексика)
В социальных сетях Екатеринбурга, комментируя произошедшее, отметили, что экстремалам удалось избежать контакта с сотрудниками ДПС, а иначе – штраф и сноубордисту, и водителю.
В отличие от России, в США примерно также «рисковали» более обдуманно. Недавний
И, конечно, редакция портала Gorod55.ru не советует повторять подобное в Омске. Весомый аргумент приводится в статье «