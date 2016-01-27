Америка роняет цену на нефть – рубль летит следом

При открытии в среду, 27 января, евро и доллар показали небольшой рост на Московской бирже. Среди участников на рынке преобладают выжидательные настроения в преддверии заседания ЦБ.
В среднем за полторы минуты начала торгов курс доллара составил 78,5 рубля, подорожав на 20 копеек от отметки закрытия вчерашней сессии. Стоимость евро, выросшего на14 копеек, составила 85,19 рубля. На 17 копеек стала дороже бивалютная корзина – 81,51 рубля.
Экспертами отмечается, что изменение курса связано с имеющимися предпосылками к консолидации цен на «черное золото», а также с выжидательными настроениями, связанные с грядущим заседанием ФРС (Федеральной резервной системы) США и первой в нынешнем году встрече руководства ЦБ.
Мартовские фьючерсы нефти элитного сорта Brent на Лондонской бирже продолжили свое падение, снизившись до $31,3 за баррель. Контракты «черного золота» WTI торговались на уровне 31,15 долларов за баррель, также показав снижение в цене.
Негативное влияние на стоимость нефти оказывает ожидание данных о росте американских запасов. По информации агентства
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