Америка роняет цену на нефть – рубль летит следом

Экспертами отмечается, что изменение курса связано с имеющимися предпосылками к консолидации цен на «черное золото», а также с выжидательными настроениями, связанные с грядущим заседанием ФРС (Федеральной резервной системы) США и первой в нынешнем году встрече руководства ЦБ.