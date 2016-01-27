Город55
ГлавноеВсе новости

Америка роняет цену на нефть – рубль летит следом

27 января 2016, 15:57
Давление Запада.

При открытии в среду, 27 января, евро и доллар показали небольшой рост на Московской бирже. Среди участников на рынке преобладают выжидательные настроения в преддверии заседания ЦБ.

В среднем за полторы минуты начала торгов курс доллара составил 78,5 рубля, подорожав на 20 копеек от отметки закрытия вчерашней сессии. Стоимость евро, выросшего на14 копеек, составила 85,19 рубля. На 17 копеек стала дороже бивалютная корзина – 81,51 рубля.

Экспертами отмечается, что изменение курса связано с имеющимися предпосылками к консолидации цен на «черное золото», а также с выжидательными настроениями, связанные с грядущим заседанием ФРС (Федеральной резервной системы) США и первой в нынешнем году встрече руководства ЦБ.

Мартовские фьючерсы нефти элитного сорта Brent на Лондонской бирже продолжили свое падение, снизившись до $31,3 за баррель. Контракты «черного золота» WTI торговались на уровне 31,15 долларов за баррель, также показав снижение в цене.

Негативное влияние на стоимость нефти оказывает ожидание данных о росте американских запасов. По информации агентства Bloomberg сегодня станет известно об увеличении количества «черного золота» в США.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20