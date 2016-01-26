В США пересели на российские вездеходы из-за снежного апокалипсиса

Обрушившиеся на восточную часть США снегопады создали уже огромное количество проблем американцам. Разбушевавшаяся с 22 января погода привела к сбою в железнодорожном сообщении Вашингтона. В Нью-Йорке местным жителям запретили использовать личные транспортные средства.
В связи с этим актуальным является рейтинг, составленный
Mercedes-Benz Unimog.
Данное семейство немецких вездеходов является весьма популярным. Один из таких автомобилей принадлежал Арнольду Шварценеггеру. Полноприводный грузовик, оснащенный 6,4-литровым дизельным мотором мощность 320 лошадиных сил, работающий с полуавтоматической коробкой передач.
Hennessey VelociRaptor.
Представитель «фордовской» F-серии пикапов, которые выпускаются уже более 60 лет, являясь самой продаваемой в США. К настоящему моменту выпущено уже 12 поколений. Данную модель тестировали Джереми Кларксон и Стиг в рамках британской автомобильной программы TopGear.
Aton Impusle Viking 2992.
Для водителей, которые особенно сильно опасаются непогоды подойдет российский вездеход-амфибия Aton Impusle Viking 2992. Этот аварийно-спасательный автомобиль готов не только преодолевать снежные массивы, он может благополучно переплывать озера.
Aidi R8s
Многие утверждают, что езда за рулем суперкара зимой – ужасная идея. Но есть видео, которые доказывают обратное. Например, для преодоления заснеженной трассы филигранным дрифтом отлично подойдет Aidi R8s.
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