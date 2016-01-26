В США пересели на российские вездеходы из-за снежного апокалипсиса





Aton Impusle Viking 2992.

Для водителей, которые особенно сильно опасаются непогоды подойдет российский вездеход-амфибия Aton Impusle Viking 2992. Этот аварийно-спасательный автомобиль готов не только преодолевать снежные массивы, он может благополучно переплывать озера.







Aidi R8s

Многие утверждают, что езда за рулем суперкара зимой – ужасная идея. Но есть видео, которые доказывают обратное. Например, для преодоления заснеженной трассы филигранным дрифтом отлично подойдет Aidi R8s.