Сибирячка, очарованная Путиным, рассказала о курсе 1 рубль к 1 доллару

В своей новой работе Машани призывает сделать рубль мировой валютой, при этом вернув все имеющиеся в России доллары в США, потребовав взамен земли или золото. В клипе исполнительница предстала в платье, состоящем из монет. Исполнительница танцует и поет в поле. Музыкальный ролик сделан еще в прошлом году, но в Интернет сибирячка решила его выложить лишь накануне.