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Сибирячка, очарованная Путиным, рассказала о курсе 1 рубль к 1 доллару

26 января 2016, 15:25
И ни копейкой больше.

Новосибирская певица Машани, прославившаяся после выхода клипа на песню «Мой Путин», который набрал на видеохостинге YouTube более трех миллионов просмотров, выпустила новую работу, посвященную российскому рублю.

В своей новой работе Машани призывает сделать рубль мировой валютой, при этом вернув все имеющиеся в России доллары в США, потребовав взамен земли или золото. В клипе исполнительница предстала в платье, состоящем из монет. Исполнительница танцует и поет в поле. Музыкальный ролик сделан еще в прошлом году, но в Интернет сибирячка решила его выложить лишь накануне.



Стиль Машани остался прежним, эмоции от экономической и политической ситуации вылились в песню, слова которой не всегда попадают в рифму. Прошлый клип на песню «Мой Путин» был воспринят не очень тепло, видео собрало 12 тысяч лайков и 50 тысяч дизлайков на видеохостинге YouTube, собрав более трех миллионов просмотров.



Машани, она же Мария Якушева, является выпускницей музыкальной школы, основная деятельность которой сегодня – выступление в клубах.


Фото: mashany.ru/

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