Сибирячка, очарованная Путиным, рассказала о курсе 1 рубль к 1 доллару

Новосибирская певица Машани, прославившаяся после выхода клипа на песню «Мой Путин», который набрал на видеохостинге YouTube более трех миллионов просмотров, выпустила новую работу, посвященную российскому рублю.
В своей новой работе Машани призывает сделать рубль мировой валютой, при этом вернув все имеющиеся в России доллары в США, потребовав взамен земли или золото. В клипе исполнительница предстала в платье, состоящем из монет. Исполнительница танцует и поет в поле. Музыкальный ролик сделан еще в прошлом году, но в Интернет сибирячка решила его выложить лишь накануне.
Стиль Машани остался прежним, эмоции от экономической и политической ситуации вылились в песню, слова которой не всегда попадают в рифму.
Машани, она же Мария Якушева, является выпускницей музыкальной школы, основная деятельность которой сегодня – выступление в клубах.
Фото: mashany.ru/