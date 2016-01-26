SibBuild 2016: широкий выбор строительных и отделочных материалов

Международная выставка строительных и отделочных материалов SibBuild* состоится в Новосибирске с 9 по 12 февраля.
В рамках одной из самых крупных в Сибири выставки строительных и отделочных материалов компании-участники представят широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, сантехники, керамики, дверей и замков, напольных покрытий, окон и ворот, фасадов и кровли, строительного оборудования и инструмента. Организатор выставки — компания «ITE Сибирь».
В SibBuild 2016 примут участие: «ВЕКА Рус», «ЭксПроф», «ГУ Поликом», «Сегал», Tegola, Remmers, Solos, «Альта-Профиль», «Сатурн-Новосибирск», «ТСервис», Harpoon, «ДВ Керамик», «Уральский гранит», LIVNA, BRAVAT, «Дверная биржа Цитадель», «Гардиан» и другие компании из 24 регионов России, а также из зарубежья.
Выставка позволит посетителям выбрать интересующую продукцию, найти новых партнеров, заинтересованных в развитии бизнеса в Сибири, получить информацию о новинках строительного рынка.
Полный список участников с указанием профиля деятельности компании —
9 февраля на SibBuild 2016 состоится семинар «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта». Организаторы — Национальный лифтовый союз и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В этот же день пройдет круглый стол «Территориальное развитие Новосибирской области». Организатор — Министерство строительства Новосибирской области.
10 февраля состоится конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири». Организатор — информационное агентство «Дверное дело».
12 февраля будут проходить семинары, посвященные дизайну интерьера: «Как сделать маленькую квартиру просторнее», «Новинки интерьерных решений. Латунные декоры в дизайне интерьеров», «Новинки отделочных материалов по отделке пола». Организаторы семинаров — «Дизайн-студия Дарьи Михайловой» (Томск), «Трэви» (Новосибирск), «ПолБерри» (Новосибирск).
«ITE Сибирь»
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
* СибБилд
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