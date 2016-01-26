SibBuild 2016: широкий выбор строительных и отделочных материалов

Международная выставка строительных и отделочных материалов SibBuild* состоится в Новосибирске с 9 по 12 февраля.



В рамках одной из самых крупных в Сибири выставки строительных и отделочных материалов компании-участники представят широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, сантехники, керамики, дверей и замков, напольных покрытий, окон и ворот, фасадов и кровли, строительного оборудования и инструмента. Организатор выставки — компания «ITE Сибирь».



В SibBuild 2016 примут участие: «ВЕКА Рус», «ЭксПроф», «ГУ Поликом», «Сегал», Tegola, Remmers, Solos, «Альта-Профиль», «Сатурн-Новосибирск», «ТСервис», Harpoon, «ДВ Керамик», «Уральский гранит», LIVNA, BRAVAT, «Дверная биржа Цитадель», «Гардиан» и другие компании из 24 регионов России, а также из зарубежья.