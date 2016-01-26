Российские Ту-22М3 разбомбили 2 тысячи боевиков и технику ИГИЛ

В течение прошедших трех суток с 22 по 24 января российской авиацией было совершено 169 боевых вылетов, в ходе которых нанесены удары по 484 объектам инфраструктуры террористов.
Военно-космическими силами РФ наносятся массированные удары по объектам террористов группировки ИГИЛ, запрещенной в России, на территории Сирии для оказания поддержки правительственной армии в наступательных действиях, ежесуточно осуществляется от 70 до 100 боевых вылетов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Благодаря помощи российской авиации сирийским военным удалось добиться серьезных успехов в ходе наступлений в районе северной Латакии. За прошедшие сутки удалось освободить 28 населённых пунктов и более 92 квадратных километров.
Руководством ИГ после потери инициативы на западе САР было решено сосредоточить основные усилия на осаде города Дейр-Эз-Зор, который уже длительное время находится под давлением боевиков.
По полученной от Информационного центра в Багдаде и представителей сирийской патриотической оппозиции информации, к городу Дейр-Эз-Зор была переброшена усиленная бронетехника и автомобили с крупнокалиберным оружием, а также около 2 тысяч боевиков.
Для поражения техники ИГИЛ и живой силы неподалеку от города Дейр-Эз-Зор было совершено 18 боевых вылетов дальними бомбардировщиками Ту-22м3 с территории РФ в период с 22 по 24 января, таким образом, дальность полета составила более 2 тысяч километров.
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