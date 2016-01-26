Путин назвал причину обвала цен на нефть: Китай – наш союзник, но…

В Ставрополье прошло пленарное заседание межрегионального форума Общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт». Президент РФ Владимир Путин принимает в нем участие.
В ходе заседание было поднято множество важных вопросов, в частности разговор коснулся и нестабильной стоимости барреля нефти на мировых рынках.
Президент Путин объяснил обвал цен на нефть перепроизводством этого вида сырья и замедлением экономического роста в Китае.
«Китай – наш партнер, союзник, у нас с ними очень добрые отношения, с китайцами, но, к сожалению, вы знаете, и у них сейчас есть проблемы, темпы роста у них серьезно страдают», - приводит слова президента
Сокращение объема мировой экономики сокращает и потребность в нефти, и это влияет на ее стоимость. Прогнозы экономистов не соответствуют сложившейся действительности. Возникшее перепроизводство нефти влияет на ценовые показатели отнюдь не положительно.
Тем не менее, нет смысла что-либо резко менять. Правительство России внимательно следит за развитием экономической ситуации в стране и готово к любому повороту.
«Мы будем рассчитывать, что ситуация будет меняться к лучшему», - резюмировал Путин.
Фото: kremlin.ru