По всему Омску построят новые светофоры – жители сами решили где

Омичи приняли участие в народном голосовании по установке светофоров в 2017 году. Около 2600 тысяч горожан решали, где в первую очередь следует установить объекты.
Заместитель департамента транспорта Вадим Кормилец пояснил, что ведомство предоставило информацию об аварийности на предложенных для выбора 10 участках. В итоге были выбраны 3 участка наиболее нуждающихся в строительстве светофоров, по мнению жителей: перекресток улиц Куйбышева и Лермонтова (598 голосов); перекресток улиц Дианова и Комкова (459 голосов) и перекресток улиц Химиков и 4-я Поселковая (282 голоса), сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Специалисты с выбором согласились, правда, с одной поправкой. Кормилец подчеркнул, что перекресток улиц Химиков и 4-я Поселковая должен занять первое место в списке, поскольку участок имеет высокие показатели аварийности по количеству ДТП.
Строительство светофоров пройдет в весенне-летний период 2017 года, в 2016 году для них разработают проекты. Напомним, в этом году светофоры построят на участках:
- перекресток улиц Кирова и 29-я Рабочая;
- проспект Карла Маркса, 67 (вблизи киноцентра «Галактика»);
- улица Челюскинцев (вблизи остановки общественного транспорта «Школа»);
- улица Лизы Чайкиной (вблизи остановки общественного транспорта «Омскэлектро»).
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