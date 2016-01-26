По всему Омску построят новые светофоры – жители сами решили где

Заместитель департамента транспорта Вадим Кормилец пояснил, что ведомство предоставило информацию об аварийности на предложенных для выбора 10 участках. В итоге были выбраны 3 участка наиболее нуждающихся в строительстве светофоров, по мнению жителей: перекресток улиц Куйбышева и Лермонтова (598 голосов); перекресток улиц Дианова и Комкова (459 голосов) и перекресток улиц Химиков и 4-я Поселковая (282 голоса), сообщила пресс-служба мэрии Омска.