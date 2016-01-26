Пенсионер на внедорожнике сбил девочку на пешеходном переходе в Омске

Сегодня, 26 января, в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии. Предварительно установлено, что водитель Nissan Qashqai, мужчина 1947 года рождения, двигаясь по улице 4-я Челюскинцев, совершил левый поворот на улицу 21-ю Амурскую, где сбил девочку 2005 года рождения. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.