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Пенсионер на внедорожнике сбил девочку на пешеходном переходе в Омске

26 января 2016, 18:04
Ребенок в больнице.

В Амурском поселке произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого пострадала несовершеннолетняя девочка. Ребенка доставили в больницу.

Сегодня, 26 января, в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии. Предварительно установлено, что водитель Nissan Qashqai, мужчина 1947 года рождения, двигаясь по улице 4-я Челюскинцев, совершил левый поворот на улицу 21-ю Амурскую, где сбил девочку 2005 года рождения. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.

В результате ДТП школьницу доставили в медицинское учреждение. В данный момент устанавливают обстоятельства и причины происшествия. ГИБДД проводит проверку.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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