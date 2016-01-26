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Омские семьи получат по 130 тысяч рублей

26 января 2016, 14:16
Весомая поддержка.

В области увеличился размер регионального семейного капитала. Так, в 2016 году многодетные семьи могут рассчитывать на сумму более 130 тысяч рублей.

С 1 января 2016 года в Омской области размер областного материнского капитала составляет 131 тысячу 808 рублей. С прошлого года цифра увеличилась на 7 тысяч 928 рублей, тогда сумма составляла 123 тысячи 880 рублей, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

В министерство труда и социального развития прокомментировали, что с начала 2015 года около 1300 семей использовали средства маткапитала. Большинство из них направили деньги на обустройство жилья. Всего с начала действия социальной поддержки выплаты получили более 2800 семей, в которых родился или был усыновлен третий и последующий ребенок.

Напомним, семейный капитал установлен в регионе с 2011 года. На данный момент в области проживает свыше 24400 многодетных семей, в них воспитываются около 80440 детей.


Фото: иллюстрация

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