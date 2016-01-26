Омские семьи получат по 130 тысяч рублей

В министерство труда и социального развития прокомментировали, что с начала 2015 года около 1300 семей использовали средства маткапитала. Большинство из них направили деньги на обустройство жилья. Всего с начала действия социальной поддержки выплаты получили более 2800 семей, в которых родился или был усыновлен третий и последующий ребенок.