Город55
ГлавноеВсе новости

Омичей оставили без парковок для безопасности движения

26 января 2016, 11:38
Решительные действия мэрии и полиции.

В Кировском округе прошли работы по ликвидации самовольно установленных объектов. На данный момент демонтировано более 20 механических блокираторов парковочных мест.

За неделю специалисты окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», сектора общественной безопасности администрации округа и сотрудники полиции избавились от 25 блокираторов для парковки у домов №1-3 и № 8 по улице Крупской, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Начальник сектора общественной безопасности администрации Кировского округа Виктор Коваленко пояснил, что конструкции автолюбители установили самовольно, без каких-либо разрешений. Муниципалитет неоднократно пытался устранить барьеры, но дальше разъяснений и разговоров дело не продвигалось.

Теперь земли совместного пользования приведены в порядок в соответствии с законом. Ограждения, которые располагались вблизи проезжей части, больше не станут помехой для проезжающих машин.


Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Главное#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31