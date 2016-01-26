Омичей оставили без парковок для безопасности движения

За неделю специалисты окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», сектора общественной безопасности администрации округа и сотрудники полиции избавились от 25 блокираторов для парковки у домов №1-3 и № 8 по улице Крупской, сообщила пресс-служба мэрии Омска.