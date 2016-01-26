Омичей оставили без парковок для безопасности движения

В Кировском округе прошли работы по ликвидации самовольно установленных объектов. На данный момент демонтировано более 20 механических блокираторов парковочных мест.
За неделю специалисты окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», сектора общественной безопасности администрации округа и сотрудники полиции избавились от 25 блокираторов для парковки у домов №1-3 и № 8 по улице Крупской, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Начальник сектора общественной безопасности администрации Кировского округа Виктор Коваленко пояснил, что конструкции автолюбители установили самовольно, без каких-либо разрешений. Муниципалитет неоднократно пытался устранить барьеры, но дальше разъяснений и разговоров дело не продвигалось.
Теперь земли совместного пользования приведены в порядок в соответствии с законом. Ограждения, которые располагались вблизи проезжей части, больше не станут помехой для проезжающих машин.
Фото: иллюстрация