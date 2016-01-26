Омич может сесть на 4 года из-за ДТП, в котором травмирован его сын

Специализированный следственный отдел СУ УМВД России по Омской области направил материалы в суд по уголовному делу в отношении 43-летнего омича, обвиняемого в совершении преступления, связанного с нарушениями ПДД, совершенными в нетрезвом состоянии, и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Омске 10 июля 2015 года. На улице Олимпийской водитель а/м «Peugeot 206» врезался в световую опору. В результате аварии серьезные травмы получил сын водителя – 11-летний мальчик. Он находился на переднем сидении в детском удерживающем устройстве.
Информация об аварии поступила в дежурную часть от очевидца – водителя другого автомобиля, проезжавшего в тот момент мимо. В первую очередь неравнодушный гражданин оказал помощь ребенку – отвез мальчика в больницу на своей машине. Затем мужчина вернулся на место происшествия для дачи показаний сотрудникам полиции.
Далее следственно-оперативная группа установила, что ДТП произошло на сложном участке дороги, где магистраль смещается влево. Дорога была опасна также из-за выпавших дождевых осадков.
Кроме этого, у водителя «Peugeot 206» было выявлена сильная степень опьянения – 1,6 промилле в выдыхаемом воздухе.
Далее было обследовано транспортное средство и выявлены механические повреждения: разбитое лобовое стекло, деформация бампера, капота, радиатора и правого крыла.
Медики изучили травмы ребенка и пришли к выводу, что они могли быть нанесены тупым твердым предметом – выступающей частью салона машины. Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.
Изучив все материалы, следствие предъявило водителю следующее обвинение: «находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неправильно оценил дорожно-транспортную ситуацию, не принял мер к снижению скорости на сложном участке дороги, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на опору, повлекший тяжкие последствия».
За подобное преступление можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
По материалам пресс-службы СУ УМВД России по Омской области
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