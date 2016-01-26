Омич может сесть на 4 года из-за ДТП, в котором травмирован его сын

Информация об аварии поступила в дежурную часть от очевидца – водителя другого автомобиля, проезжавшего в тот момент мимо. В первую очередь неравнодушный гражданин оказал помощь ребенку – отвез мальчика в больницу на своей машине. Затем мужчина вернулся на место происшествия для дачи показаний сотрудникам полиции.