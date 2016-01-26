Новый 4-дюймовый iPhone появился в сети

Ранее сообщалось, что в марте текущего года Apple может представить бюджетный смартфон, который будет относиться к линейке «5c», однако эти гаджеты будут иметь не пластиковые, а металлические корпуса. По предположению специалистов, iPhone 5se будет отнесен к средней ценовой категории, согласно неподтвержденным данным, цена новинки может составить 509 долларов за версию с 16 гигабайтами встроенной памяти.