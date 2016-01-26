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Новый 4-дюймовый iPhone появился в сети

26 января 2016, 13:46
Не дождались мартовской премьеры.

В открытом доступе появился снимок, на котором, как утверждается, запечатлен новый iPhone от компании Apple с 4-дюймовым экраном.

По неофициальной информации, новая разработка от Apple , которая может быть презентована уже в марте нынешнего года, будет называться iPhone 5se, сообщает голландский ресурс One More Thing, опубликовавший фотографию с гаджетом. На снимке слева находится iPhone 5, справа новое устройство «яблочной» компании.


Отмечается, что корпус нового мобильного устройства будет металлическим. Гаджет будет оснащен чипсетом Apple A8, смартфон будет представлен в версиях с двумя объемами памяти – 16 и 64 гигабайта.

Для работы с платежной системой Apple Pay новинка может получить чип NFC. Помимо этого гаджет будет оснащен восьмимегапиксельной основной камерой, поддерживающей функцию «живого фото». Отмечается, что в устройстве, скорее всего, не будет функции TouchID.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года Apple может представить бюджетный смартфон, который будет относиться к линейке «5c», однако эти гаджеты будут иметь не пластиковые, а металлические корпуса. По предположению специалистов, iPhone 5se будет отнесен к средней ценовой категории, согласно неподтвержденным данным, цена новинки может составить 509 долларов за версию с 16 гигабайтами встроенной памяти.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии
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