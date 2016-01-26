Нефть рухнула под давлением США. 25 долларов за баррель

Цена мартовских фьючерсов нефти сорта Brent опустилась до 29,98 долларов за баррель на торгах Лондонской биржи (ICE). Ранее ниже отметки в $30 «черное золото» этой марки не опускалось с апреля 2004 года до января нынешнего года. Стоимость сырья WTI к закрытию сессии на Нью-Йоркской бирже в понедельник составила $29,77, упав на 7,52%.