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Нефть рухнула под давлением США. 25 долларов за баррель

26 января 2016, 11:07
Рекордно низкие цены.

Цена мартовских фьючерсов нефти сорта Brent опустилась до 29,98 долларов за баррель на торгах Лондонской биржи (ICE). Ранее ниже отметки в $30 «черное золото» этой марки не опускалось с апреля 2004 года до января нынешнего года. Стоимость сырья WTI к закрытию сессии на Нью-Йоркской бирже в понедельник составила $29,77, упав на 7,52%.

Информационной службой Bloomberg отмечается, что участниками рынка всерьез рассматривается сценарий падения стоимости нефти марки WTI до 25 долларов за баррель. Стоит отметить, что цена сырья этого сорта уже была близка к данному значению 20 января, остановившись на отметке в $26,19, что является самым низким показателем с мая 2003 года.

Также в Bloomberg отмечается, что в США коммерческие запасы "черного золота"достигли самого высокого уровня с 2004 года, именно тогда управлением информации американского министерства энергетики началась публикация еженедельных сводок. Согласно имеющимся данным на середину января 2016 года, в нефтехранилищах Кашинга, откуда осуществляются поставки нефти по фьючерсным контрактам, накоплено уже 64,2 миллиона баррелей сырья. Данный факт оказывает негативное влияние на стоимость сырья.


Фото: иллюстрация

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