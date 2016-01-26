Крушение сверхзвукового истребителя в Сибири

Накануне, в понедельник, в Сибири произошло крушение военного сверхзвукового истребителя МиГ-31 во время тренировочного полета. Об этом сообщает
Место падения – Красноярский край, лесистая местность в 40 километрах северо-западней от города Канска, вдали от населенных пунктов. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
Два летчика катапультировались. И после вышли на связь. Предварительной причиной крушения стал отказ техники. Расследованием занимается специальная комиссия министерства обороны России.
Оба летчика в настоящее время проходят обследование в краевой клинической больнице. С места приземления их забрал вертолет Ми-8 поисково-спасательного отряда Росавиации.
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