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Крушение сверхзвукового истребителя в Сибири

26 января 2016, 07:27
Летчики катапультировались.

Накануне, в понедельник, в Сибири произошло крушение военного сверхзвукового истребителя МиГ-31 во время тренировочного полета. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

Место падения – Красноярский край, лесистая местность в 40 километрах северо-западней от города Канска, вдали от населенных пунктов. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Два летчика катапультировались. И после вышли на связь. Предварительной причиной крушения стал отказ техники. Расследованием занимается специальная комиссия министерства обороны России.

Оба летчика в настоящее время проходят обследование в краевой клинической больнице. С места приземления их забрал вертолет Ми-8 поисково-спасательного отряда Росавиации.


Фото: иллюстрация

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