Киберпонедельник в Омске растянется на неделю – скидки в МТС до 60%

Скидки на аксессуары и гаджеты появятся в интернет-магазине МТС в понедельник, 25 января, и останутся там до конца недели.
Традиция интернет-магазинов сбрасывать цены на технику на один понедельник в году хороша, но понедельники пролетают слишком быстро, подумали в МТС. А потому скидки до 61% на аксессуары и до 32% на гаджеты появятся в интернет магазине МТС shop.mts.ru в понедельник 25 января и останутся там до конца недели. По другой доброй традиции, розничные магазины МТС помогут справиться со шквалом онлайн-заказов: каждая покупка, сделанная через интернет, может быть получена в одном из магазинов оператора по всей стране, в том числе, в Омской области.
В Олимпийских играх, быть может, главное и участие, но желание МТС примкнуть ко встрече киберпонедельника — это вовсе не решение «для галочки». Мало того, что интернет-магазин снизил цены на некоторые товары более чем в полтора раза общее количество включенных в акцию планшетов, смартфонов и аксессуаров перевалило за 600. Среди гаджетов, предлагаемых со скидкой, есть модели Alcatel, HTC, Huawei, ZTE и других брендов. Особый акцент сделан на популярных бюджетных смартфонах и «умных» телефонах средней ценовой категории, а ведь и без скидок многие эти устройства дешевле, чем в МТС, было не найти.
Любой, кто не пропустит «кибернеделю» в МТС, имеет отличную возможность сэкономить до 2,5 тысяч рублей — именно такова максимальная скидка предусмотрена нынешней акцией. На сайте интернет-магазина оператора все акционные товары отмечены специальным стикером. Удачных покупок хватит на всех.
Первый киберпонедельник в России прошёл в 2013 году.
* ПАО МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
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