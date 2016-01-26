Киберпонедельник в Омске растянется на неделю – скидки в МТС до 60%

Скидки на аксессуары и гаджеты появятся в интернет-магазине МТС в понедельник, 25 января, и останутся там до конца недели.



Традиция интернет-магазинов сбрасывать цены на технику на один понедельник в году хороша, но понедельники пролетают слишком быстро, подумали в МТС. А потому скидки до 61% на аксессуары и до 32% на гаджеты появятся в интернет магазине МТС shop.mts.ru в понедельник 25 января и останутся там до конца недели. По другой доброй традиции, розничные магазины МТС помогут справиться со шквалом онлайн-заказов: каждая покупка, сделанная через интернет, может быть получена в одном из магазинов оператора по всей стране, в том числе, в Омской области.