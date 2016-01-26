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Доступ к алкоголю в России меняется – теперь только через счетчик

26 января 2016, 15:57
Изменения в законодательстве.

В связи с поправками в федеральном законе с января государство начинает более пристально следить за реализацией алкогольной продукции на территории России, в том числе и в Омске. Производители и продавцы обязаны установить на своем оборудовании «счетчики», которые будут передавать необходимую информацию системе ЕГАИС.

Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» претерпел некоторые изменения. Теперь производители алкогольной продукции должны обеспечить свое техоборудование средствами фиксации и передачи данных об объеме производства и оборота в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

Старший помощник прокурора города Омска Денис Шулицкий пояснил, что с 1 января указанные требования стали распространятся и на граждан, осуществляющих закупку, хранение, поставку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Положения не применяются до 1 июля 2016 года в отношении розничной продажи алкоголя в городе, например, общепитов и магазинов, до 1 июля 2017 года – в сельских поселениях.


Фото: иллюстрация

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