Доступ к алкоголю в России меняется – теперь только через счетчик

В связи с поправками в федеральном законе с января государство начинает более пристально следить за реализацией алкогольной продукции на территории России, в том числе и в Омске. Производители и продавцы обязаны установить на своем оборудовании «счетчики», которые будут передавать необходимую информацию системе ЕГАИС.