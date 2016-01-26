Доллар подлетел на 4 рубля, нефть обрушила рубль

Средневзвешенный курс американской валюты к российскому рублю расчетами «завтра» на Московской бирже, по которой устанавливается Банком России официальный курс, увеличился на 4,04 рубля к 14:30 по омскому времени, составив почти 82 рубля – 81,83. Евро к тому моменту торговался на уровне 88,76 рубля.