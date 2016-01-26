Доллар подлетел на 4 рубля, нефть обрушила рубль

Средневзвешенный курс американской валюты к российскому рублю расчетами «завтра» на Московской бирже, по которой устанавливается Банком России официальный курс, увеличился на 4,04 рубля к 14:30 по омскому времени, составив почти 82 рубля – 81,83. Евро к тому моменту торговался на уровне 88,76 рубля.
Еще вчера, в понедельник, средневзвешенный курс американской валюты составлял 77,7965 рубля, что меньше на 4,04 рубля. Аналитиками падение рубля объясняется снижением стоимости нефти, которое спровоцировано возникшим на рынке сырья переизбытком.
Цена апрельских фьючерсов «черного золота» сорта Brent снизилась до $30,83 за баррель, а цена мартовских фьючерсных контрактов на сырье марки WTI упали до 29,7 доллара.
Экспертами отмечается, что негативное влияние на мировые нефтяные цены оказывает замедление темпов роста китайской экономики. Поднебесная является второй страной в мире по объемам потребления нефти.
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