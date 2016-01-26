Биржевой курс доллара впервые за год пробил отметку в 80 рублей

Что делать с рублями, зависит от целей владельца сбережений. Для целей сохранения накоплений рекомендованная формула сбережений – 60 % в рублях, 40 % в валюте. Если это не сделано ранее, то текущий курс валюты для покупки достаточно высок. Я бы рекомендовал имеющиеся средства оставить в рублях, а уже новые денежные поступления переводить в валюту и уже за счет новых денег довести распределение до 60/40. Это позволит усреднить курс покупки валюты, т. к. новые поступления чаще всего растянуты по времени.

На текущий момент курс рубля очень зависит от цен на нефть. Прекращать покупать валюту стоит тогда, когда нефть прекратит падать и войдет в зону консолидации, это первый признак возможного разворота тенденции.

Самый лучший вариант, на мой взгляд, это покупка акций экспортеров, т. к. первыми бенефициарами от текущей девальвации рубля будут именно они, ввиду того что выручку они получают в валюте, а расходы несут в рублях, следовательно, чистая маржа у них значительно вырастет по итогам отчетного периода. В то же время на котировках таких компаний данный фактор пока не отобразился. К ним относятся «Алроса», «ЛУКойл», «Газпром», «Роснефть», «ФосАгро» и др.

