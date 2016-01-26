Биржевой курс доллара впервые за год пробил отметку в 80 рублей

Как справиться с ростом курса желающим поехать в путешествие?
Рассказывает Ирина Махова, директор филиала «БКС Премьер» в Омске.
При планировании путешествия в условиях ослабевшего рубля крайне необходимо составлять подробный финансовый план поездки. Проведя тщательный мониторинг цен на билеты и проживание, а также заранее распланировав расходы во время отдыха (а зачастую именно это – самое сложное, из-за психологических факторов), можно серьезно сэкономить, даже собравшись в сильно «подорожавшую» страну. Кроме этого, учитывая нестабильность на финансовых рынках, рекомендуется начать приобретать валюту для поездки заблаговременно, хотя бы за три-шесть месяцев.
По-прежнему остаются не очень дорогими для поездок ряд стран Азии: Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и т. д. За счет наличия не очень дорогих билетов общего низкого уровня цен падение рубля не так сильно отразилось на накладности отдыха в этих странах.
Также стоит отметить психологический эффект, который часто наблюдается при посещении дорогих стран. Когда путешественник оказывается в стране с высоким уровнем цен (еще до падения рубля такими странами были Норвегия, Швейцария, Исландия), он начинает более ответственно подходить к тратам и зачастую путешествует более экономно по сравнению с дешевой страной, в которой он постоянно подвергается соблазну купить как можно больше недорогих и часто ненужных вещей.
Как курсовой скачок отразится на конечном потребителе?
Это может спровоцировать рост цен прежде всего на импортную продукцию, а также на товары с высокой импортной составляющей. В группе «риска» — бытовая техника, лекарства, алкоголь, станки и сложное оборудование, автомобили. В целом, 10%-ное ослабление валюты добавляет примерно 1 % к инфляции. В сложном положении оказываются те, кто имеет кредитные обязательства в валюте. Еще одно негативное последствие – обесценивание рублевых вкладов.
Что делать тем, кто как минимум желает не сильно потерять? Куда сейчас актуально вкладываться? И есть ли в этом смысл? Допустим, если у человека на счету есть только 1-1,5 млн рублей.
Что делать с рублями, зависит от целей владельца сбережений. Для целей сохранения накоплений рекомендованная формула сбережений – 60 % в рублях, 40 % в валюте. Если это не сделано ранее, то текущий курс валюты для покупки достаточно высок. Я бы рекомендовал имеющиеся средства оставить в рублях, а уже новые денежные поступления переводить в валюту и уже за счет новых денег довести распределение до 60/40. Это позволит усреднить курс покупки валюты, т. к. новые поступления чаще всего растянуты по времени.
На текущий момент курс рубля очень зависит от цен на нефть. Прекращать покупать валюту стоит тогда, когда нефть прекратит падать и войдет в зону консолидации, это первый признак возможного разворота тенденции.
Самый лучший вариант, на мой взгляд, это покупка акций экспортеров, т. к. первыми бенефициарами от текущей девальвации рубля будут именно они, ввиду того что выручку они получают в валюте, а расходы несут в рублях, следовательно, чистая маржа у них значительно вырастет по итогам отчетного периода. В то же время на котировках таких компаний данный фактор пока не отобразился. К ним относятся «Алроса», «ЛУКойл», «Газпром», «Роснефть», «ФосАгро» и др.
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