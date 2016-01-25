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В Омске новый комплекс за 450 млн строится в ускоренном темпе

25 января 2016, 13:18
Школа, детский сад, спорткомплекс.

Строительство нового учебного комплекса в Кировском округе идет с опережением графика несмотря на недавние сильные морозы. Школе с детским садом и спортивным комплексом планируют сдать в этом году.

Ежедневно на объекте трудятся около 150 человек, задействовано шесть кранов, три из которых башенные. В текущем году на улице Мельничной появится школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Строительство ведется по решению градоначальника Вячеслава Двораковского на месте старой школы №53, которую возвели еще в 1938 году. Здание находилось в аварийном состоянии.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что объект объединит общеобразовательное учебное заведение, рассчитанное на 550 мест, детский сад на 80 мест и комплекс с тремя спортивными залами разной площади, раздевалками и душевыми. Между корпусами предусмотрены теплые переходы. Сумма инвестиций из бюджета превышает 456 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком является стройфирма «Домострой». Проект выполняется в рамках празднования 300-летия основания города.

Аварийное здание уже снесено. На некоторых участках строительство ведется с опережением графика. Сильные морозы никак не повлияли на темпы и качество работ, отметил заместитель директора департамента строительства администрации Омска Илья Трушников.


Фото: иллюстрация

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