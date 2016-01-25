В Омске два вуза объединят в новый государственный университет

Ключевые аспекты стратегического развития опорного вуза уже определены, осталось прописать тактику достижения этих целей по разным направлениям: в науке, образовательной деятельности, в связи с работодателями, в организации кафедр на базе предприятий, отметил ректор ОГИС Дмитрий Маевский. Он также пояснил, что к марту будет прописан сам механизм реорганизации, и что абитуриентам не о чем беспокоиться – все направления подготовки сохранятся, количество мест для приема останется прежним. Молодые люди, которые поступят в 2016 году, будут заканчивать уже Опорный региональный вуз.