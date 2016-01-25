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В Омске два вуза объединят в новый государственный университет

25 января 2016, 15:36
Одобрено министерством образования.

В Омске появится опорный университет. Минобнаруки одобрило проект вузов-партнеров ОмГТУ и ОГИС. Абитуриенты, которые поступят в указанные университеты в 2016 году, закончат Опорный региональный вуз.

21 и 22 января в министерстве прошла экспертная оценка и защита заявки двух омских университетов на реорганизацию и получение статуса опорного вуза. Заявку поддержали, сообщила пресс-служба ОГИС.

В следующие три месяца необходимо предоставить пятилетнюю программу развития. Кроме ОмГТУ и ОГИС в число опорных университетов вошли Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Уфимский нефтяной технический и Сибирский аэрокосмический университеты, Донской, Волгоградский, Воронежский, Самарский технические университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева.

Ключевые аспекты стратегического развития опорного вуза уже определены, осталось прописать тактику достижения этих целей по разным направлениям: в науке, образовательной деятельности, в связи с работодателями, в организации кафедр на базе предприятий, отметил ректор ОГИС Дмитрий Маевский. Он также пояснил, что к марту будет прописан сам механизм реорганизации, и что абитуриентам не о чем беспокоиться – все направления подготовки сохранятся, количество мест для приема останется прежним. Молодые люди, которые поступят в 2016 году, будут заканчивать уже Опорный региональный вуз.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что опорные университеты являются продолжением реализации реформы консолидации высшего образования, следующим этапом после учреждения федеральных университетов. Федеральные вузы — это многопрофильные учреждения высшего образования, сформированные в определенном городе через объединения отраслевых университетов.


Фото: иллюстрация

#Новости#Образование#Бизнес#Общество
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