Цены на нефть стремятся вверх. $50 за баррель

Пьер Андюран высказал мнение, что котировки уже достигли своего дна, отметив, что мы живем в мире, где низкие нефтяные цены сменяются высокими. Согласно прогнозу нефтетрейдера, стоимость «черного золота» поднимется до $50 за баррель уже в нынешнем году, в 2017 году следует ожидать роста до 70 долларов за баррель.