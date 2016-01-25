Город55
ГлавноеВсе новости

Цены на нефть стремятся вверх. $50 за баррель

25 января 2016, 11:45
Достижение котировками дна осталось позади.

Основатель фонда Andurand Capital, нефтетрейдер Пьер Андюран (Pierre Andurand), который годом ранее точно предсказал падение мировых цен на нефть до $25 за баррель, в интервью агентству Bloomberg отметил, что ожидает в ближайшие два года роста котировок.

Пьер Андюран высказал мнение, что котировки уже достигли своего дна, отметив, что мы живем в мире, где низкие нефтяные цены сменяются высокими. Согласно прогнозу нефтетрейдера, стоимость «черного золота» поднимется до $50 за баррель уже в нынешнем году, в 2017 году следует ожидать роста до 70 долларов за баррель.

Стоит отметить, что в последние дни цены не нефть стремятся вверх. В 10:10 по омскому времени стоимость мартовских фьючерсов на «черное золото» сорта Brent выросла до 32,36 долларов за баррель в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже. Стоимость сырья марки WTI составила $32,24 за баррель.

Ранее известный инвестор Джордж Сорос (George Soros) в интервью Bloomberg поделился мнением, согласно которому у России на ближайшее время имеется достаточное количество международных резервов, чтобы выстоять в сложившихся непростых условиях.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31