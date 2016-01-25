Цены на нефть стремятся вверх. $50 за баррель

Основатель фонда Andurand Capital, нефтетрейдер Пьер Андюран (Pierre Andurand), который годом ранее точно предсказал падение мировых цен на нефть до $25 за баррель, в интервью агентству
Пьер Андюран высказал мнение, что котировки уже достигли своего дна, отметив, что мы живем в мире, где низкие нефтяные цены сменяются высокими. Согласно прогнозу нефтетрейдера, стоимость «черного золота» поднимется до $50 за баррель уже в нынешнем году, в 2017 году следует ожидать роста до 70 долларов за баррель.
Стоит отметить, что в последние дни цены не нефть стремятся вверх. В 10:10 по омскому времени стоимость мартовских фьючерсов на «черное золото» сорта Brent выросла до 32,36 долларов за баррель в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже. Стоимость сырья марки WTI составила $32,24 за баррель.
Ранее известный инвестор Джордж Сорос (George Soros) в интервью Bloomberg поделился мнением, согласно которому у России на ближайшее время имеется достаточное количество международных резервов, чтобы выстоять в сложившихся непростых условиях.
Фото: иллюстрация