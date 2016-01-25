«Тонзиллор» для взрослых и детей. Лечим правильно!

- Аппарат особенно эффективен на ранней стадии, не нужно дожидаться острых воспалительных процессов. Если вы замечаете у себя неприятный запах изо рта, «комочки» в миндалинах, повышенную утомляемость и повышение температуры до 37 градусов в вечернее время, непереносимость холодных продуктов, ежемесячно болеете простудными заболеваниями – все это является показаниями для обращения к лору. Запишитесь на прием к врачу своевременно, и тогда зимний период перестанет быть для вас временем страданий.