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«Тонзиллор» для взрослых и детей. Лечим правильно!

25 января 2016, 12:42
«Тонзиллор» для взрослых и детей. Лечим правильно!

Частые простуды, воспаление миндалин, постоянная заложенность носа, боли в ушах – вам это знакомо? Тогда оториноларинголог для вас первый в списке докторов. А к выбору лечащего врача лучше подходить с умом, ведь от его профессионализма зависит эффективность лечения.

В медицинском центре «Класс Клиник» в Омске ведет прием опытный врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Пайманова Ольга Николаевна. Для лечения большинства острых и хронических заболеваний лор-органов у взрослых и детей врач использует аппарат «Тонзиллор», действие которого основано на применении низкочастотного ультразвука.

Пайманова Ольга Николаевна, к. м. н., врач-оториноларинголог первой квалификационной категории

Почему именно «Тонзиллор»?

- Применение данного аппарата в 1,5-2 раза увеличивает эффективность консервативного лечения заболеваний уха, горла, носа по сравнению с традиционными методами. Его использование при комплексном лечении позволяет в среднем в 4 раза сократить число операций по удалению миндалин и достичь выздоровления у большинства пациентов с разными формами хронического тонзиллита. Комплексные схемы лечения каждому пациенту подбираются индивидуально после обследования. Врач-отоларинголог назначает терапевтический курс, направленный на устранение причин, симптомов болезни, а также на восстановление организма.

При каких еще заболеваниях применяется «Тонзиллор»?

- Аппарат успешно применяется при следующих острых и хронических заболеваниях:
- остром рините, синусите,
- хроническом катаральном гнойном рините, синусите,
- аденоидите,
- хроническом вазомоторном рините,
- хроническом аллергическом рините,
- хроническом гнойном среднем отите,
- остром фарингите,
- хроническом катаральном, гнойном фарингите,
- хроническом тонзиллите, остром ларингите, ларинготрахеите.

«Тонзиллор» позволяет сделать более глубокую обработку воспаленных тканей. При грамотном применении лечение с помощью аппарата приносит высокий результат, при отсутствии индивидуального подхода в лечении он может быть неэффективным.

Когда «Тонзиллор» эффективен в профилактике заболеваний горла?

- Аппарат особенно эффективен на ранней стадии, не нужно дожидаться острых воспалительных процессов. Если вы замечаете у себя неприятный запах изо рта, «комочки» в миндалинах, повышенную утомляемость и повышение температуры до 37 градусов в вечернее время, непереносимость холодных продуктов, ежемесячно болеете простудными заболеваниями – все это является показаниями для обращения к лору. Запишитесь на прием к врачу своевременно, и тогда зимний период перестанет быть для вас временем страданий.

В медицинском центре «Класс Клиник» в отделении оториноларингологии осуществляется прием взрослых и детей. При записи на сайте действует скидка 20 %*.


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