Tele2 на страже низких цен

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте первой рекламной кампании 2016 года. Разрушая стереотипы, новые коммуникационные материалы доказывают, что хорошо не значит дорого.
Уже знакомые зрителям молодые музыканты решили выяснить, как качество зависит от цены. Принято считать, что дешевые товары и услуги уступают более дорогим аналогам. Однако небольшой эксперимент разрушает этот стереотип: оказывается, зачастую качество у отличных по цене продуктов одинаково хорошее.
Герой нового рекламного ролика решил попробовать одно и то же блюдо в простом и дорогом ресторанах. Конечно, он ожидает гораздо большего от ужина в роскошном заведении с белыми скатертями, барочным интерьером и игрой арфистки. В демократичном ресторане нет ни официанта в ливрее, ни меню на французском, но герой явно остается доволен кухней и обслуживанием. Таким образом, после дегустации обоих блюд молодой человек понял, что они одинаково вкусны, только счета разные. Музыкант делится со своими друзьями следующим выводом: «Хорошее не обязательно должно быть дорогим».
Абонентам Московского региона доступны другие рекламные ролики, герои которых уверены: без «звезд» в рекламе связь дешевле. Участники музыкальной группы прямо на глазах телезрителей убирают из кадра все, что сопровождает настоящую знаменитость, – дорогую мебель и одежду, охрану, фотографа, стилиста. Максимально упростив рекламу, герои приходят к заключению: «Если "звезду" из рекламы убрали, связь той же осталась, а цены – упали». Клиенты Tele2 могут быть уверены, что тратят деньги на связь, а не на гонорары «звезд» и их потребности.
Tele2 всегда стремится сохранять ценовой разрыв с конкурентами, предоставляя при этом качественный сервис и достойное покрытие. Услуги сотового дискаунтера востребованны более чем в 60 регионах страны. В конце 2015 года, по результатам независимого исследования компании ComNews Research, тарифы Tele2 были признаны самыми выгодными на российском рынке. С подробной информацией об услугах и ценах оператора можно ознакомиться на сайте
*Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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