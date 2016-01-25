Tele2 на страже низких цен

Герой нового рекламного ролика решил попробовать одно и то же блюдо в простом и дорогом ресторанах. Конечно, он ожидает гораздо большего от ужина в роскошном заведении с белыми скатертями, барочным интерьером и игрой арфистки. В демократичном ресторане нет ни официанта в ливрее, ни меню на французском, но герой явно остается доволен кухней и обслуживанием. Таким образом, после дегустации обоих блюд молодой человек понял, что они одинаково вкусны, только счета разные. Музыкант делится со своими друзьями следующим выводом: «Хорошее не обязательно должно быть дорогим».