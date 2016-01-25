Город55
ГлавноеВсе новости

Супергерой Америки назвал россиян самыми крутыми на планете

25 января 2016, 17:58
Откровенное признание.

Актер Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) приехал в Москву в рамках промотура к кинофильму американского производства «Дэдпул» (Deadpool), который будет восьмым по счету в серии «Люди Икс» (X-Men).

Голливудский актер, исполнивший главную роль в фантастическом боевике «Дэдпул», режиссером которого выступил Тим Миллер (Tim Miller), заявил на пресс-конференции, что считает россиян самым крутыми на планете людьми, сообщает Российская Газета.

Райан Рейнольдс сказал, что еще очень хотел бы побывать в Санкт-Петербурге. Помимо этого, 39-летний голливудский актер отметил, что он не ожидал, что такое количество людей в Москве знают о персонаже, которого он сыграл – Дэдпуле.

Фильм «Дэдпул», который станет восьмым в киносерии «Люди Икс» основан на комиксах вселенной Marvel. Главный герой, которого сыграл актер Райан Рейнольдс является бывшим спецназовцем, который после нестандартного эксперимента оказался наделен ускоренной способностью к самоисцелению, невероятную силу и проворство, став наемником Дэдпулом.



В американском прокате новая картина вселенной Marvel появится 9 февраля, на российские экраны фантастический боевик выйдет 11 февраля.


Фото:

#Новости#Афиша#Кино#Главное#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31