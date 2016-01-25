Супергерой Америки назвал россиян самыми крутыми на планете

Голливудский актер, исполнивший главную роль в фантастическом боевике «Дэдпул», режиссером которого выступил Тим Миллер (Tim Miller), заявил на пресс-конференции, что считает россиян самым крутыми на планете людьми, сообщает Российская Газета .



Райан Рейнольдс сказал, что еще очень хотел бы побывать в Санкт-Петербурге. Помимо этого, 39-летний голливудский актер отметил, что он не ожидал, что такое количество людей в Москве знают о персонаже, которого он сыграл – Дэдпуле.