Супергерой Америки назвал россиян самыми крутыми на планете

Актер Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) приехал в Москву в рамках промотура к кинофильму американского производства «Дэдпул» (Deadpool), который будет восьмым по счету в серии «Люди Икс» (X-Men).
Голливудский актер, исполнивший главную роль в фантастическом боевике «Дэдпул», режиссером которого выступил Тим Миллер (Tim Miller), заявил на пресс-конференции, что считает россиян самым крутыми на планете людьми, сообщает
Райан Рейнольдс сказал, что еще очень хотел бы побывать в Санкт-Петербурге. Помимо этого, 39-летний голливудский актер отметил, что он не ожидал, что такое количество людей в Москве знают о персонаже, которого он сыграл – Дэдпуле.
Фильм «Дэдпул», который станет восьмым в киносерии «Люди Икс» основан на комиксах вселенной Marvel. Главный герой, которого сыграл актер Райан Рейнольдс является бывшим спецназовцем, который после нестандартного эксперимента оказался наделен ускоренной способностью к самоисцелению, невероятную силу и проворство, став наемником Дэдпулом.
В американском прокате новая картина вселенной Marvel появится 9 февраля, на российские экраны фантастический боевик выйдет 11 февраля.
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