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Снова нападение на таксиста в Омске: неизвестные с ножом

25 января 2016, 14:20
Пассажир достал нож…

В Омске за последние несколько дней произошла серия нападений на водителей такси.


Еще один случай зафиксирован сегодня ночью. Звонок в дежурную часть полиции поступил 25 января около двух часов ночи. Нападение на водителя произошло в Кировском округе у универсама «Север». Подозреваемый задержан сотрудниками ППС по горячим следам.

Предварительно установлено, что водитель такси получил заказ и выехал в район улицы 2-я Солнечная. Там к нему в машину сели двое неизвестных и назвали адрес по улице Дианова.

У остановки общественного транспорта «Универсам «Север» один из пассажиров, находившийся на переднем сидении, достал нож и, угрожая таксисту, потребовал сменить маршрут и ехать в Ленинский округ.

Испуганному водителю удалось остановить автомобиль и выскочить из салона. После таксист обратился за помощью к своим коллегам, воспользовался их мобильным телефоном и вызвал полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место происшествия, сумели задержать мужчину, схожего по приметам с нападавшим, в течении 15 минут.

Подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции. Выяснилось, что 48-летний житель Омска ранее неоднократно судим. Оперативные мероприятия продолжаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Омску.

Новосибирск

Профессия таксиста, кстати, стала областью повышенного риска не только в Омске, но в соседнем Новосибирске. Там тоже произошло нападение на водителя такси.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области, 21 января у гаражей, расположенных в Ленинском округе города, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в области головы. 33-летний гражданин занимался частным извозом, неделей ранее вечером он ушел из дома и не вернулся.

24 января правоохранителям удалось выйти на подозреваемых – ими оказались двое жителей Казахстана, 30 и 37 лет. Оружие преступления – обрез ружья 16 калибра. Причиной убийства стало отсутствие денег – мужчины приехали в Новосибирск на заработки, но в итоге всё кончилось разбоем.

Преступники остановили машину и попросили довезти водителя до места. Затем один из них сел на переднее сиденье, а второй позади водителя. Когда машина прибыла в пункт назначения, тот, кто сидел сзади выстрелил таксисту в голову.

Человека убили из-за 250 рублей и двух сотовых телефонов.


Фото: иллюстрация

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