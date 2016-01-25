Секс после двух недель знакомства залог длительных отношений

Социологи провели очередное исследование, связанное с отношениями между двумя гетеросексуальными партнерами. Как оказалось, сторонники быстрого интимного сближения не имеют никаких шансов в долгосрочной перспективе. Об этом пишет «The Guardian».
Британские исследователи провели опрос среди 2000 сложившихся пар, проанализировав их шаги в плане сроков назначения первого свидания, их первый поцелуй, переход к интимной близости, знакомства с родителями, а также начала совместного проживания.
Результаты оказались следующими: только треть сложившихся пар допускала поцелуй на первом свидании. 34% опрошенных решались перейти к бытовому физическому контакту (взять за руку) только через две недели после первой встречи.
Около 27% опрошенных решались на первый интимный контакт примерно в такие же сроки – через две недели. Еще 23% посчитали, что время для первого секса должно наступить не раньше, чем через месяц. Это время необходимо для того, чтобы получше узнать друг друга.
60% респондентов в первый месяц стремились показать своего партнера друзьям для получения их мнения насчет удачного (либо неудачного) выбора.
Первое серьезное признание в любви около половины опрашиваемых произносили только после пяти месяцев знакомства. Тогда же и мужчины и женщины решались изменить свой семейный статус в социальных сетях.
Социологи выявили три основных этапа в развитии крепких личных отношений. Первый – спустя 173 дня после момента знакомства партнеры начинают замечать недостатки друг друга. Это время, когда пара переживает первую серьезную ссору и отношения выходят на развилку – либо расставание, либо переход ко второй фазе – знакомство с родителями.
После успешно пройденных двух этапов, пара съезжается для ведения совместного хозяйства. В это время 28% опрошенных на постоянной основе оставляют предметы личной гигиены в ванной комнате партнера. А 40% имеют личное пространство для вещей в шкафу своего избранника или избранницы.