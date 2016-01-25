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Рубль покорил свой максимум – рост, вызванный подорожанием нефти

25 января 2016, 13:49
Укрепление российской валюты.

Сегодня при открытии торгов на Московской бирже зафиксировано укрепление позиций российской валюты. Таким образом, на 13:00 омского времени доллар снизился до 76,65 рубля, потеряв 1,37 рубля. Стоимость евро, потерявшего 1,22 рубля, составила 83,02 рубля.

Укрепление российской валюты, достигшей максимума последних 10 дней, происходит на фоне роста стоимости нефти. В ходе сегодняшних биржевых торгов на ICE цена барреля «черного золота» сорта Brent поднималась до 33,5%, превысив уровень закрытия прошлых торгов на 2%.

В некоторое мере влияние на рост мировых цен на нефть повлияло заявление Марио Драги, занимающего пост главы ЕЦБ (Европейского центрального банка), который сообщил, что регулятором на мартовском заседании может быть изменена денежная политика из-за слабых данных инфляции в еврозоне.

Данное заявление спровоцировало появление у инвесторов надежд на принятие в ходе заседания 28 января Банком Японии и ЕЦБ дополнительных мер, направленных на стимулирование экономики. Данный шаг может привести к увеличению спроса на фоне переизбытка сырья на нефтяном рынке.


Фото: иллюстрация

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