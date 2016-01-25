Рубль покорил свой максимум – рост, вызванный подорожанием нефти

Сегодня при открытии торгов на Московской бирже зафиксировано укрепление позиций российской валюты. Таким образом, на 13:00 омского времени доллар снизился до 76,65 рубля, потеряв 1,37 рубля. Стоимость евро, потерявшего 1,22 рубля, составила 83,02 рубля.



Укрепление российской валюты, достигшей максимума последних 10 дней, происходит на фоне роста стоимости нефти. В ходе сегодняшних биржевых торгов на ICE цена барреля «черного золота» сорта Brent поднималась до 33,5%, превысив уровень закрытия прошлых торгов на 2%.